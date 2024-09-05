Песков: ВС РФ эффективнее бьют по иностранным инструкторам на Украине

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Удары ВС РФ все эффективнее уничтожают иностранных инструкторов ВСУ, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков
Удары ВС РФ все эффективнее уничтожают иностранных инструкторов ВСУ, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Удары ВС РФ по иностранным инструкторам ВСУ на Украине становятся все более эффективными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Российские военные все более эффективно наносят удары по иностранным инструкторам на Украине», — рассказал Дмитрий Песков. Его слова передают РИА Новости. 

Ранее расчет «Искандера» ударил по пункту временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в районе населенного пункта Дергачи Харьковской области. Так были уничтожены около 50 иностранных инструкторов украинской армии. Об этом сообщает RT.

Также координатор николаевского подполья Лебедев сообщал о том, что в Грибовке (Одесская область) силы ВКС России уничтожили около 200 украинских бойцов и наемников, среди которых были и западные инструкторы. Эту информацию передают 360.ru.

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Удары ВС РФ по иностранным инструкторам ВСУ на Украине становятся все более эффективными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Российские военные все более эффективно наносят удары по иностранным инструкторам на Украине», — рассказал Дмитрий Песков. Его слова передают РИА Новости.  Ранее расчет «Искандера» ударил по пункту временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в районе населенного пункта Дергачи Харьковской области. Так были уничтожены около 50 иностранных инструкторов украинской армии. Об этом сообщает RT. Также координатор николаевского подполья Лебедев сообщал о том, что в Грибовке (Одесская область) силы ВКС России уничтожили около 200 украинских бойцов и наемников, среди которых были и западные инструкторы. Эту информацию передают 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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