Удары ВС РФ по иностранным инструкторам ВСУ на Украине становятся все более эффективными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Российские военные все более эффективно наносят удары по иностранным инструкторам на Украине», — рассказал Дмитрий Песков. Его слова передают РИА Новости.
Ранее расчет «Искандера» ударил по пункту временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в районе населенного пункта Дергачи Харьковской области. Так были уничтожены около 50 иностранных инструкторов украинской армии. Об этом сообщает RT.
Также координатор николаевского подполья Лебедев сообщал о том, что в Грибовке (Одесская область) силы ВКС России уничтожили около 200 украинских бойцов и наемников, среди которых были и западные инструкторы. Эту информацию передают 360.ru.
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