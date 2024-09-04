04 сентября 2024

В Екатеринбурге взлетели цены на молоко

Свердловскстат: в Екатеринбурге молоко стало дороже ста рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины, продукты, ценники. Тюмень, продукты, молоко, ценники, молочная продукция, ценник, полки магазина
В магазинах сложно найти ровно литр молока Фото:

В Екатеринбурге стоимость одного литра стерилизованного молока жирностью 2,5-3,2% в августе выросла до 105 рублей. Актуальную статистику цен в Свердловской области опубликовал Свердловскстат.

Судя по данным Свердловскстата, в августе скачок цен на стерилизованное молоко произошел на 4,1%. Стоимость выросла со 100,8 рублей до 105,07 рублей за литр. При этом, в известных сетевых супермаркетах сложно найти ровно один литр молока, так, 950 мл продают за 104,99 рублей. Самое дорогое стерилизованное молоко обойдется в 139,96 рублей.

Также заметно подорожало сливочное масло. Килограмм теперь стоит 989,92 рублей, в конце июля масло стоило 942,53 рублей. В супермаркетах нашлось сливочное масло по цене в 600 рублей за 400 грамм. Брусок весом 180 грамм можно купить за 170 рублей.

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В Екатеринбурге стоимость одного литра стерилизованного молока жирностью 2,5-3,2% в августе выросла до 105 рублей. Актуальную статистику цен в Свердловской области опубликовал Свердловскстат. Судя по данным Свердловскстата, в августе скачок цен на стерилизованное молоко произошел на 4,1%. Стоимость выросла со 100,8 рублей до 105,07 рублей за литр. При этом, в известных сетевых супермаркетах сложно найти ровно один литр молока, так, 950 мл продают за 104,99 рублей. Самое дорогое стерилизованное молоко обойдется в 139,96 рублей. Также заметно подорожало сливочное масло. Килограмм теперь стоит 989,92 рублей, в конце июля масло стоило 942,53 рублей. В супермаркетах нашлось сливочное масло по цене в 600 рублей за 400 грамм. Брусок весом 180 грамм можно купить за 170 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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