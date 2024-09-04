В Екатеринбурге взлетели цены на молоко

Свердловскстат: в Екатеринбурге молоко стало дороже ста рублей

05 сентября 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

В магазинах сложно найти ровно литр молока Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге стоимость одного литра стерилизованного молока жирностью 2,5-3,2% в августе выросла до 105 рублей. Актуальную статистику цен в Свердловской области опубликовал Свердловскстат. Судя по данным Свердловскстата, в августе скачок цен на стерилизованное молоко произошел на 4,1%. Стоимость выросла со 100,8 рублей до 105,07 рублей за литр. При этом, в известных сетевых супермаркетах сложно найти ровно один литр молока, так, 950 мл продают за 104,99 рублей. Самое дорогое стерилизованное молоко обойдется в 139,96 рублей. Также заметно подорожало сливочное масло. Килограмм теперь стоит 989,92 рублей, в конце июля масло стоило 942,53 рублей. В супермаркетах нашлось сливочное масло по цене в 600 рублей за 400 грамм. Брусок весом 180 грамм можно купить за 170 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге стоимость одного литра стерилизованного молока жирностью 2,5-3,2% в августе выросла до 105 рублей. Актуальную статистику цен в Свердловской области опубликовал Свердловскстат. Судя по данным Свердловскстата, в августе скачок цен на стерилизованное молоко произошел на 4,1%. Стоимость выросла со 100,8 рублей до 105,07 рублей за литр. При этом, в известных сетевых супермаркетах сложно найти ровно один литр молока, так, 950 мл продают за 104,99 рублей. Самое дорогое стерилизованное молоко обойдется в 139,96 рублей. Также заметно подорожало сливочное масло. Килограмм теперь стоит 989,92 рублей, в конце июля масло стоило 942,53 рублей. В супермаркетах нашлось сливочное масло по цене в 600 рублей за 400 грамм. Брусок весом 180 грамм можно купить за 170 рублей.