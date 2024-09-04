ФСИН просит Путина не строить медцентр для заключенных, сгоревший в Сосьве

05 сентября 2024 в 11:16 Размер текста - 17 +

Заключенных предложили переводить в тагильское ЛИУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области ФСИН отказывается восстанавливать лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) № 23 в Сосьве (Свердловская область), которое уничтожил крупный пожар в апреле 2023-м. Ведомство направило предложение Минюсту в проект доклада президенту РФ Владимиру Путину перемещать заключенных в ЛИУ Нижнего Тагила, а деньги оставить на нужды СВО. Письмо опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских. «ФСИН России в адрес Минюста России направлены предложения в проект доклада президенту РФ о нецелесообразности строительства учреждения, в связи с тем, что в ГУФСИН России по Свердловской области имеется лечебное исправительное учреждение ФКУ ЛИУ № 53 в Нижнем Тагиле, фактическое наполнение которого с учетом перемещения осужденных из ЛИУ № 23 составляет менее 50%», — следует из документа. Его подписал начальник Управления капстроительства ФСИН России Алексей Могильников. Ведомство отмечает, что на данный момент приоритет по тратам средств является поддержка спецоперации на Украине и исполнение социальных обязанностей. Речь идет о развитии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Крупные пожары на Среднем Урале начались в апреле 2023-го. Огонь уничтожил десятки домов и ЛИУ № 23. ФСИН планировал оперативно восстановить медцентр. Этот проект поддерживал Путин. На строительство нового учреждения должны были выделить порядка трех миллиардов рублей. Вся подробная информация о пожаре — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ФСИН отказывается восстанавливать лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) № 23 в Сосьве (Свердловская область), которое уничтожил крупный пожар в апреле 2023-м. Ведомство направило предложение Минюсту в проект доклада президенту РФ Владимиру Путину перемещать заключенных в ЛИУ Нижнего Тагила, а деньги оставить на нужды СВО. Письмо опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских. «ФСИН России в адрес Минюста России направлены предложения в проект доклада президенту РФ о нецелесообразности строительства учреждения, в связи с тем, что в ГУФСИН России по Свердловской области имеется лечебное исправительное учреждение ФКУ ЛИУ № 53 в Нижнем Тагиле, фактическое наполнение которого с учетом перемещения осужденных из ЛИУ № 23 составляет менее 50%», — следует из документа. Его подписал начальник Управления капстроительства ФСИН России Алексей Могильников. Ведомство отмечает, что на данный момент приоритет по тратам средств является поддержка спецоперации на Украине и исполнение социальных обязанностей. Речь идет о развитии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Крупные пожары на Среднем Урале начались в апреле 2023-го. Огонь уничтожил десятки домов и ЛИУ № 23. ФСИН планировал оперативно восстановить медцентр. Этот проект поддерживал Путин. На строительство нового учреждения должны были выделить порядка трех миллиардов рублей. Вся подробная информация о пожаре — в отдельном сюжете URA.RU.