04 сентября 2024

ФСИН просит Путина не строить медцентр для заключенных, сгоревший в Сосьве

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ПГТ Сосьва после пожара, последствия пожара в исправительной колонии. Свердловская область, пгт сосьва, лиу23, лечебно исправительное учреждение23 гуфсин
Заключенных предложили переводить в тагильское ЛИУ Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

ФСИН отказывается восстанавливать лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) № 23 в Сосьве (Свердловская область), которое уничтожил крупный пожар в апреле 2023-м. Ведомство направило предложение Минюсту в проект доклада президенту РФ Владимиру Путину перемещать заключенных в ЛИУ Нижнего Тагила, а деньги оставить на нужды СВО. Письмо опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских.

«ФСИН России в адрес Минюста России направлены предложения в проект доклада президенту РФ о нецелесообразности строительства учреждения, в связи с тем, что в ГУФСИН России по Свердловской области имеется лечебное исправительное учреждение ФКУ ЛИУ № 53 в Нижнем Тагиле, фактическое наполнение которого с учетом перемещения осужденных из ЛИУ № 23 составляет менее 50%», — следует из документа. Его подписал начальник Управления капстроительства ФСИН России Алексей Могильников.

Ведомство отмечает, что на данный момент приоритет по тратам средств является поддержка спецоперации на Украине и исполнение социальных обязанностей. Речь идет о развитии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Крупные пожары на Среднем Урале начались в апреле 2023-го. Огонь уничтожил десятки домов и ЛИУ № 23. ФСИН планировал оперативно восстановить медцентр. Этот проект поддерживал Путин. На строительство нового учреждения должны были выделить порядка трех миллиардов рублей. Вся подробная информация о пожаре — в отдельном сюжете URA.RU.

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ФСИН отказывается восстанавливать лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) № 23 в Сосьве (Свердловская область), которое уничтожил крупный пожар в апреле 2023-м. Ведомство направило предложение Минюсту в проект доклада президенту РФ Владимиру Путину перемещать заключенных в ЛИУ Нижнего Тагила, а деньги оставить на нужды СВО. Письмо опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских. «ФСИН России в адрес Минюста России направлены предложения в проект доклада президенту РФ о нецелесообразности строительства учреждения, в связи с тем, что в ГУФСИН России по Свердловской области имеется лечебное исправительное учреждение ФКУ ЛИУ № 53 в Нижнем Тагиле, фактическое наполнение которого с учетом перемещения осужденных из ЛИУ № 23 составляет менее 50%», — следует из документа. Его подписал начальник Управления капстроительства ФСИН России Алексей Могильников. Ведомство отмечает, что на данный момент приоритет по тратам средств является поддержка спецоперации на Украине и исполнение социальных обязанностей. Речь идет о развитии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Крупные пожары на Среднем Урале начались в апреле 2023-го. Огонь уничтожил десятки домов и ЛИУ № 23. ФСИН планировал оперативно восстановить медцентр. Этот проект поддерживал Путин. На строительство нового учреждения должны были выделить порядка трех миллиардов рублей. Вся подробная информация о пожаре — в отдельном сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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