Один из крупнейших крестных ходов России вновь пройдет в полном формате

Впервые за пять лет православные верующие пройдут полный Симеоновский крестный ход. Протяженность пути составит 370 километров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Фонда святой Екатерины, при поддержке которого организуется шествие, за 18 дней крестоходцы посетят четыре храма, освященные в честь святого благоверного князя Александра Невского.
«В четвертый раз мы пройдем по маршруту, проложенному нашими предками, и как более ста лет назад пронесем иконы святой Екатерины и праведного Симеона. Несомненно, для екатеринбуржцев это важно и чрезвычайно символично — самый почитаемый уральский святой вместе с Небесной покровительницей Екатеринбурга „проведут“ нас путем духовного роста», — сказал один из организаторов возрожденного молитвенного шествия Олег Морозов.
Традиционно иконы пронесут по маршруту: Екатеринбург — Верхняя Пышма — Балтым — Мостовское — Колташи — Липовское — Глинское — Деево — Арамашево — Коптелово — Алапаевск — Верхняя Синячиха — Бубчиково — Мугай — Махнево — Меркушино — Усть-Салда — Красногорское — Верхотурье. Шествие продлится с 7 по 25 сентября.
Крестный ход приурочен к нескольким памятным датам, связанным с именем святого Симеона. В этом году отмечается 110-летие перенесения мощей праведного Симеона в левый придел крупнейшего в Верхотурье собора — в 1914 году прошел самый многочисленный подобный крестный ход.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!