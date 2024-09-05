Мастер-планы развития городов Дальнего Востока расширят по всей стране

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На реализацию мастер-планов дальневосточных городов будет выделено дополнительно 100 миллиардов рублей, сообщил глава РФ Владимир Путин
На реализацию мастер-планов дальневосточных городов будет выделено дополнительно 100 миллиардов рублей, сообщил глава РФ Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
ВЭФ-2024

Утверждены мастер-планы развития 22 административных центров и агломераций Дальнего Востока. Реализация этих планов станет основой для расширения практики на всю страну, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Мастер-планы уже утверждены для 22 административных центров и агломераций Дальнего Востока <...> Опыт Дальнего Востока станет основой, чтобы масштабировать практику мастер-планов. 22 населенных пункта на Дальнем Востоке — 200 по всей стране», — заявил Владимир Путин на ВЭФ-2024.

Президент поручил выделить дополнительные 100 миллиардов рублей на реализацию мастер-планов дальневосточных городов. Путин подчеркнул, что главной целью реализации мастер-планов является увеличение качества жизни населения.

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Утверждены мастер-планы развития 22 административных центров и агломераций Дальнего Востока. Реализация этих планов станет основой для расширения практики на всю страну, сообщил президент РФ Владимир Путин. «Мастер-планы уже утверждены для 22 административных центров и агломераций Дальнего Востока <...> Опыт Дальнего Востока станет основой, чтобы масштабировать практику мастер-планов. 22 населенных пункта на Дальнем Востоке — 200 по всей стране», — заявил Владимир Путин на ВЭФ-2024. Президент поручил выделить дополнительные 100 миллиардов рублей на реализацию мастер-планов дальневосточных городов. Путин подчеркнул, что главной целью реализации мастер-планов является увеличение качества жизни населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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