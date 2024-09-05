Мастер-планы развития городов Дальнего Востока расширят по всей стране

Утверждены мастер-планы развития 22 административных центров и агломераций Дальнего Востока. Реализация этих планов станет основой для расширения практики на всю страну, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Мастер-планы уже утверждены для 22 административных центров и агломераций Дальнего Востока <...> Опыт Дальнего Востока станет основой, чтобы масштабировать практику мастер-планов. 22 населенных пункта на Дальнем Востоке — 200 по всей стране», — заявил Владимир Путин на ВЭФ-2024.
Президент поручил выделить дополнительные 100 миллиардов рублей на реализацию мастер-планов дальневосточных городов. Путин подчеркнул, что главной целью реализации мастер-планов является увеличение качества жизни населения.
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