Студентка из ЯНАО рассказала, как стала террористкой и оказалась в челябинской колонии. Фото

Студентка из ЯНАО оказалась в челябинской колонии за финансирование террористов
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Девушка из Муравленко была признана террористкой и осуждена (фото из архива)
Девушка из Муравленко была признана террористкой и осуждена (фото из архива) Фото:

Жительница Муравленко (ЯНАО) Оксана Алиева* (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) отбывает срок в одной из колоний Челябинской области. Она уехала на учебу в ХМАО и в социальных сетях познакомилась с иностранцем, оказавшимся членом запрещенной в РФ террористической организации, которому переводила деньги, сообщает пресс-служба ГУФСИН.

«[Уехав на учебу в Сургут], Оксана среди виртуальных знакомств встретила молодого человека из Сирии. Виртуальный собеседник умело манипулировал чувствами девушки, рассказывая трогательные истории, проявляя интерес к ее жизни. Поддавшись влиянию, девушка перевела денежные средства на указанный ей злоумышленником специальный банковский счет», — сообщает пресс-служба ГУФСИН Челябинской области в официальной группе в VK.

Данный перевод не прошел незамеченным для спецслужб, девушка была задержана, а в отношении нее было возбуждено уголовное дело за финансирование террористической деятельности. Суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы. 

Оксана не верила, что дело кончится реальным сроком, осознание содеянного пришло к ней только в колонии. Сейчас девушка привыкает к режиму колонии, старается не нарушать его. Она работает на швейной фабрике и участвует в культурно-массовых мероприятиях.

Росфинмониторинг признал Оксану Алиеву* террористом и экстремистом
Росфинмониторинг признал Оксану Алиеву* террористом и экстремистом
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Жительница Муравленко (ЯНАО) Оксана Алиева* (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) отбывает срок в одной из колоний Челябинской области. Она уехала на учебу в ХМАО и в социальных сетях познакомилась с иностранцем, оказавшимся членом запрещенной в РФ террористической организации, которому переводила деньги, сообщает пресс-служба ГУФСИН. «[Уехав на учебу в Сургут], Оксана среди виртуальных знакомств встретила молодого человека из Сирии. Виртуальный собеседник умело манипулировал чувствами девушки, рассказывая трогательные истории, проявляя интерес к ее жизни. Поддавшись влиянию, девушка перевела денежные средства на указанный ей злоумышленником специальный банковский счет», — сообщает пресс-служба ГУФСИН Челябинской области в официальной группе в VK. Данный перевод не прошел незамеченным для спецслужб, девушка была задержана, а в отношении нее было возбуждено уголовное дело за финансирование террористической деятельности. Суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы.  Оксана не верила, что дело кончится реальным сроком, осознание содеянного пришло к ней только в колонии. Сейчас девушка привыкает к режиму колонии, старается не нарушать его. Она работает на швейной фабрике и участвует в культурно-массовых мероприятиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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