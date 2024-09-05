Жительница Муравленко (ЯНАО) Оксана Алиева* (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) отбывает срок в одной из колоний Челябинской области. Она уехала на учебу в ХМАО и в социальных сетях познакомилась с иностранцем, оказавшимся членом запрещенной в РФ террористической организации, которому переводила деньги, сообщает пресс-служба ГУФСИН.
«[Уехав на учебу в Сургут], Оксана среди виртуальных знакомств встретила молодого человека из Сирии. Виртуальный собеседник умело манипулировал чувствами девушки, рассказывая трогательные истории, проявляя интерес к ее жизни. Поддавшись влиянию, девушка перевела денежные средства на указанный ей злоумышленником специальный банковский счет», — сообщает пресс-служба ГУФСИН Челябинской области в официальной группе в VK.
Данный перевод не прошел незамеченным для спецслужб, девушка была задержана, а в отношении нее было возбуждено уголовное дело за финансирование террористической деятельности. Суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы.
Оксана не верила, что дело кончится реальным сроком, осознание содеянного пришло к ней только в колонии. Сейчас девушка привыкает к режиму колонии, старается не нарушать его. Она работает на швейной фабрике и участвует в культурно-массовых мероприятиях.
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