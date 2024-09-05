Путин потребовал строить собственные самолеты в России

Путин: России нужно создавать собственные надежные и качественные самолеты
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Владимир Путин на XXI съезде партии "Единая Россия". Москва, путин владимир
Путин заявил о небходимости создания собственных самолетов Фото:
новость из сюжета
ВЭФ-2024

Президент России Владимир Путин потребовал ускорить разработку собственных пассажирских самолетов. Начало серийного производства должно быть инициировано в кратчайшие сроки.

«России нужно строить собственные самолеты, надежные, качественные и в нужных объемах», — заявил Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме. Президент подчеркнул важность производства отечественных самолетов. Он отметил, что необходимо ускорить создание пассажирской версии самолета «Байкал» и устроить запуск производства в ближайшее время.

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Президент России Владимир Путин потребовал ускорить разработку собственных пассажирских самолетов. Начало серийного производства должно быть инициировано в кратчайшие сроки. «России нужно строить собственные самолеты, надежные, качественные и в нужных объемах», — заявил Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме. Президент подчеркнул важность производства отечественных самолетов. Он отметил, что необходимо ускорить создание пассажирской версии самолета «Байкал» и устроить запуск производства в ближайшее время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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