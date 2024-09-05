Путин потребовал строить собственные самолеты в России

Путин заявил о небходимости создания собственных самолетов
новость из сюжетаВЭФ-2024
Президент России Владимир Путин потребовал ускорить разработку собственных пассажирских самолетов. Начало серийного производства должно быть инициировано в кратчайшие сроки.
«России нужно строить собственные самолеты, надежные, качественные и в нужных объемах», — заявил Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме. Президент подчеркнул важность производства отечественных самолетов. Он отметил, что необходимо ускорить создание пассажирской версии самолета «Байкал» и устроить запуск производства в ближайшее время.
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