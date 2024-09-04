Под Екатеринбургом неизвестные сожгли могилу ветерана СВО. Фото

05 сентября 2024 в 12:04 Размер текста - 17 +

Силовики проверят обстоятельства происшествия Фото: Денис Моргунов © URA.RU В поселке монетном под Екатеринбургом сгорела могила ветерана спецоперации 43-летнего Владимира Кожевникова, награжденного медалями «За храбрость» II степени и «За службу в военной разведке». Родные умершего уверены, что это был умышленный поджог. «Вот так поступают с могилами ветеранов СВО. Прости, дядя, не за это ты боролся. Полиция обязана завести уголовное дело. Это не просто осквернение могилы героя, это дискредитация армии и СВО», — написали родственники в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию. В ведомстве пояснили, что организована проверка. по факту которой будут выяснены обстоятельства инцидента. Полиция начала проверку из-за сгоревшей могилы Фото: страница Степана Козьминых в соцсети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке монетном под Екатеринбургом сгорела могила ветерана спецоперации 43-летнего Владимира Кожевникова, награжденного медалями «За храбрость» II степени и «За службу в военной разведке». Родные умершего уверены, что это был умышленный поджог. «Вот так поступают с могилами ветеранов СВО. Прости, дядя, не за это ты боролся. Полиция обязана завести уголовное дело. Это не просто осквернение могилы героя, это дискредитация армии и СВО», — написали родственники в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию. В ведомстве пояснили, что организована проверка. по факту которой будут выяснены обстоятельства инцидента.