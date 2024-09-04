04 сентября 2024

Под Екатеринбургом неизвестные сожгли могилу ветерана СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Червишевское кладбище. Тюмень, кладбище
Силовики проверят обстоятельства происшествия Фото:

В поселке монетном под Екатеринбургом сгорела могила ветерана спецоперации 43-летнего Владимира Кожевникова, награжденного медалями «За храбрость» II степени и «За службу в военной разведке». Родные умершего уверены, что это был умышленный поджог.

«Вот так поступают с могилами ветеранов СВО. Прости, дядя, не за это ты боролся. Полиция обязана завести уголовное дело. Это не просто осквернение могилы героя, это дискредитация армии и СВО», — написали родственники в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию. В ведомстве пояснили, что организована проверка. по факту которой будут выяснены обстоятельства инцидента.

Полиция начала проверку из-за сгоревшей могилы
Полиция начала проверку из-за сгоревшей могилы
Фото:

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В поселке монетном под Екатеринбургом сгорела могила ветерана спецоперации 43-летнего Владимира Кожевникова, награжденного медалями «За храбрость» II степени и «За службу в военной разведке». Родные умершего уверены, что это был умышленный поджог. «Вот так поступают с могилами ветеранов СВО. Прости, дядя, не за это ты боролся. Полиция обязана завести уголовное дело. Это не просто осквернение могилы героя, это дискредитация армии и СВО», — написали родственники в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию. В ведомстве пояснили, что организована проверка. по факту которой будут выяснены обстоятельства инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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