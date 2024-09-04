В поселке монетном под Екатеринбургом сгорела могила ветерана спецоперации 43-летнего Владимира Кожевникова, награжденного медалями «За храбрость» II степени и «За службу в военной разведке». Родные умершего уверены, что это был умышленный поджог.
«Вот так поступают с могилами ветеранов СВО. Прости, дядя, не за это ты боролся. Полиция обязана завести уголовное дело. Это не просто осквернение могилы героя, это дискредитация армии и СВО», — написали родственники в соцсети «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию. В ведомстве пояснили, что организована проверка. по факту которой будут выяснены обстоятельства инцидента.
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