Путин объявил о провале операции ВСУ в Курской области

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Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, путин владимир
Операция ВСУ в Курской области потерпела неудачу, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
ВЭФ-2024

Президент России Владимир Путин заявил о неудаче операции Вооруженных Сил Украины в Курской области. По его словам, попытки противника дестабилизировать обстановку не увенчались успехом.

«Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска и остановить наступление на основных направлениях. Получилось? Нет», — заявил Путин на Восточном экономическом форуме. Президент подчеркнул, что российские вооруженные силы смогли стабилизировать ситуацию и активно вытесняют врага.

Глава государства отметил, что действия ВСУ не привели к необходимости сдерживания со стороны России, и подчеркнул значимость территориальных приобретений. Противник не смог добиться желаемого.

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Президент России Владимир Путин заявил о неудаче операции Вооруженных Сил Украины в Курской области. По его словам, попытки противника дестабилизировать обстановку не увенчались успехом. «Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска и остановить наступление на основных направлениях. Получилось? Нет», — заявил Путин на Восточном экономическом форуме. Президент подчеркнул, что российские вооруженные силы смогли стабилизировать ситуацию и активно вытесняют врага. Глава государства отметил, что действия ВСУ не привели к необходимости сдерживания со стороны России, и подчеркнул значимость территориальных приобретений. Противник не смог добиться желаемого.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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