Президент России Владимир Путин заявил о неудаче операции Вооруженных Сил Украины в Курской области. По его словам, попытки противника дестабилизировать обстановку не увенчались успехом.
«Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска и остановить наступление на основных направлениях. Получилось? Нет», — заявил Путин на Восточном экономическом форуме. Президент подчеркнул, что российские вооруженные силы смогли стабилизировать ситуацию и активно вытесняют врага.
Глава государства отметил, что действия ВСУ не привели к необходимости сдерживания со стороны России, и подчеркнул значимость территориальных приобретений. Противник не смог добиться желаемого.
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