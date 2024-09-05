Фигурант дела экс-губернатора Юревича объявлен в розыск. Скрин

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Александр Москалюк. Stock
Александра Москалюка разыскивают по статье УК РФ Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича

Бизнесмена Александра Москалюка, фигурирующего в уголовных делах челябинского экс-губернатора Михаила Юревича, объявили в федеральный розыск. Информация об этом появилась в базе данных МВД РФ.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в базе федерального розыска МВД РФ. По какой статье — в карточке не указывается.

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При этом ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение о заочном аресте Москалюка по делу экс-губернатора Юревича. Скорее всего, объявление в розыск связано именно с этим постановлением. Но адвокат Москалюка, Игорь Трунов, комментируя арест своего подзащитного, заявил, что следствие разрешило тому выехать за границу на лечение. Вернуться в Россию, по словам адвоката, Москалюк не может по состоянию здоровья, ему запрещены перелеты. А решение об аресте будет оспариваться.

Решение об аресте Москалюка было принято в рамках реанимированного уголовного дела в отношении Юревича после национализации «Макфы». Если раньше Москалюк проходил по делу свидетелем, то новые вскрывшиеся сведения перевели его в статус обвиняемого. Следствие считает, что именно через него Юревич мог получать взятки с контрактов в минздраве.

Александра Москалюка разыскивают по статье УК РФ
Александра Москалюка разыскивают по статье УК РФ

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Бизнесмена Александра Москалюка, фигурирующего в уголовных делах челябинского экс-губернатора Михаила Юревича, объявили в федеральный розыск. Информация об этом появилась в базе данных МВД РФ. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в базе федерального розыска МВД РФ. По какой статье — в карточке не указывается. При этом ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение о заочном аресте Москалюка по делу экс-губернатора Юревича. Скорее всего, объявление в розыск связано именно с этим постановлением. Но адвокат Москалюка, Игорь Трунов, комментируя арест своего подзащитного, заявил, что следствие разрешило тому выехать за границу на лечение. Вернуться в Россию, по словам адвоката, Москалюк не может по состоянию здоровья, ему запрещены перелеты. А решение об аресте будет оспариваться. Решение об аресте Москалюка было принято в рамках реанимированного уголовного дела в отношении Юревича после национализации «Макфы». Если раньше Москалюк проходил по делу свидетелем, то новые вскрывшиеся сведения перевели его в статус обвиняемого. Следствие считает, что именно через него Юревич мог получать взятки с контрактов в минздраве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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