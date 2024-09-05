Фигурант дела экс-губернатора Юревича объявлен в розыск. Скрин

05 сентября 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Александра Москалюка разыскивают по статье УК РФ Фото: МВД РФ новость из сюжета Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича Бизнесмена Александра Москалюка, фигурирующего в уголовных делах челябинского экс-губернатора Михаила Юревича, объявили в федеральный розыск. Информация об этом появилась в базе данных МВД РФ. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в базе федерального розыска МВД РФ. По какой статье — в карточке не указывается. Новость по теме Свердловский суд вынес решение об аресте соратника челябинского экс-губернатора При этом ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение о заочном аресте Москалюка по делу экс-губернатора Юревича. Скорее всего, объявление в розыск связано именно с этим постановлением. Но адвокат Москалюка, Игорь Трунов, комментируя арест своего подзащитного, заявил, что следствие разрешило тому выехать за границу на лечение. Вернуться в Россию, по словам адвоката, Москалюк не может по состоянию здоровья, ему запрещены перелеты. А решение об аресте будет оспариваться. Решение об аресте Москалюка было принято в рамках реанимированного уголовного дела в отношении Юревича после национализации «Макфы». Если раньше Москалюк проходил по делу свидетелем, то новые вскрывшиеся сведения перевели его в статус обвиняемого. Следствие считает, что именно через него Юревич мог получать взятки с контрактов в минздраве. Александра Москалюка разыскивают по статье УК РФ Скрин: база данных федерального розыска МВД РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бизнесмена Александра Москалюка, фигурирующего в уголовных делах челябинского экс-губернатора Михаила Юревича, объявили в федеральный розыск. Информация об этом появилась в базе данных МВД РФ. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в базе федерального розыска МВД РФ. По какой статье — в карточке не указывается. При этом ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение о заочном аресте Москалюка по делу экс-губернатора Юревича. Скорее всего, объявление в розыск связано именно с этим постановлением. Но адвокат Москалюка, Игорь Трунов, комментируя арест своего подзащитного, заявил, что следствие разрешило тому выехать за границу на лечение. Вернуться в Россию, по словам адвоката, Москалюк не может по состоянию здоровья, ему запрещены перелеты. А решение об аресте будет оспариваться. Решение об аресте Москалюка было принято в рамках реанимированного уголовного дела в отношении Юревича после национализации «Макфы». Если раньше Москалюк проходил по делу свидетелем, то новые вскрывшиеся сведения перевели его в статус обвиняемого. Следствие считает, что именно через него Юревич мог получать взятки с контрактов в минздраве.