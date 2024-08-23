Свердловский суд вынес решение об аресте соратника челябинского экс-губернатора

Соратника экс-губернатора Юревича Алексея Москалюка заочно арестовали

23 августа 2024 в 23:45 Размер текста - 17 +

Соратника экс-губернатора Юревича заочно арестовали после национализации «Макфы» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение об заочном аресте соратника челябинского экс-губернатора Михаила Юревича, бизнесмена Алексея Москалюка. Эту информацию URA.RU подтвердил адвокат Юревича Игорь Трунов. Москалюк обвиняется по части 4, статье 291.1 УК РФ (посредничество при передаче взятки). Сам он находится в Израиле, а дело было возбуждено в 2012 году. «У Москалюка была подписка о невыезде, ее заменили на арест. Мы обжалуем это решение. Он ничего не нарушал, следствие ему разрешило выехать на лечение за рубеж. По медицинским показаниям он вернуться не может. Противопоказаны перелеты», — заявил Трунов. 23 августа в Свердловском облсуде должно было быть рассмотрено ходатайство адвокатов об отмене заочного ареста, слушание перенесли на 30 августа. Дело расследуется в четвертом следственном управлении СКР с дислокацией в Екатеринбурге. В конце октября 2012 года, когда Челябинской областью руководил Юревич, были задержаны министр здравоохранения региона Виталий Тесленко, заместитель главврача санатория «Кисегач» Иван Сорокун и главврач областной больницы №4 Михаил Шуховцев. Все трое обвинялись в получении «откатов» с медицинских контрактов. В январе 2013 года задержали Москалюка. Москалюк, Тесленко, Шуховцев и Сорокун проходили по одному делу. Все четверо провели несколько месяцев в СИЗО и все четверо в конце апреля того же года были выпущены под домашний арест. Сорокун наказания избежал. Шуховцева приговорили к 3,5 годам строгого режима, но отпустили досрочно из-за проблем со здоровьем. Тесленко получил срок в 7,5 лет строгого режима, отсидел две трети и вышел по УДО. Будучи под следствием, он дал показания на Юревича, заявив, что носил ему взятки. Это стало основанием для первого уголовного дела Юревича, после чего экс-губернатор уехал в Лондон и был объявлен в розыск. Позже его обвинили в получении миллиардных взяток с дорожных контрактов. Про Москалюка известно, что он был личным водителем Юревича. Затем стал владельцем целого ряда активов. На него до сих пор записана доля в обанкроченной строительной компании «Гринфлайт» и ряд управляющих компаний в Челябинске. Изначально Москалюк обвинялся в мошенничестве. Потом он получил статус свидетеля и уехал в Израиль. Теперь дело возобновлено, но Москалюк уже обвиняется в посредничестве при передаче взятки. По словам Трунова, уголовное дело против Москалюка возобновлено из-за национализации «Макфы». «Когда запустили гражданское дело по „Макфе“ реанимировали и это уголовное дело. Начали допрашивать свидетелей по „Макфе“ и изменили Москалюку меру пресечения. Хотя давно уже уголовное дело прекратили», — заявил Трунов. Холдинг «Макфа» национализирован по требованию Генпрокуратуры РФ. Холдинг был основан Юревичем и его деловым партнером, экс-депутатом Госдумы Вадимом Белоусовым. Оба стали фигурантами уголовных коррупционных дел. Адвокаты «Макфы» считают национализацию «Макфы» незаконной и оспаривают решения судов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение об заочном аресте соратника челябинского экс-губернатора Михаила Юревича, бизнесмена Алексея Москалюка. Эту информацию URA.RU подтвердил адвокат Юревича Игорь Трунов. Москалюк обвиняется по части 4, статье 291.1 УК РФ (посредничество при передаче взятки). Сам он находится в Израиле, а дело было возбуждено в 2012 году. «У Москалюка была подписка о невыезде, ее заменили на арест. Мы обжалуем это решение. Он ничего не нарушал, следствие ему разрешило выехать на лечение за рубеж. По медицинским показаниям он вернуться не может. Противопоказаны перелеты», — заявил Трунов. 23 августа в Свердловском облсуде должно было быть рассмотрено ходатайство адвокатов об отмене заочного ареста, слушание перенесли на 30 августа. Дело расследуется в четвертом следственном управлении СКР с дислокацией в Екатеринбурге. В конце октября 2012 года, когда Челябинской областью руководил Юревич, были задержаны министр здравоохранения региона Виталий Тесленко, заместитель главврача санатория «Кисегач» Иван Сорокун и главврач областной больницы №4 Михаил Шуховцев. Все трое обвинялись в получении «откатов» с медицинских контрактов. В январе 2013 года задержали Москалюка. Москалюк, Тесленко, Шуховцев и Сорокун проходили по одному делу. Все четверо провели несколько месяцев в СИЗО и все четверо в конце апреля того же года были выпущены под домашний арест. Сорокун наказания избежал. Шуховцева приговорили к 3,5 годам строгого режима, но отпустили досрочно из-за проблем со здоровьем. Тесленко получил срок в 7,5 лет строгого режима, отсидел две трети и вышел по УДО. Будучи под следствием, он дал показания на Юревича, заявив, что носил ему взятки. Это стало основанием для первого уголовного дела Юревича, после чего экс-губернатор уехал в Лондон и был объявлен в розыск. Позже его обвинили в получении миллиардных взяток с дорожных контрактов. Про Москалюка известно, что он был личным водителем Юревича. Затем стал владельцем целого ряда активов. На него до сих пор записана доля в обанкроченной строительной компании «Гринфлайт» и ряд управляющих компаний в Челябинске. Изначально Москалюк обвинялся в мошенничестве. Потом он получил статус свидетеля и уехал в Израиль. Теперь дело возобновлено, но Москалюк уже обвиняется в посредничестве при передаче взятки. По словам Трунова, уголовное дело против Москалюка возобновлено из-за национализации «Макфы». «Когда запустили гражданское дело по „Макфе“ реанимировали и это уголовное дело. Начали допрашивать свидетелей по „Макфе“ и изменили Москалюку меру пресечения. Хотя давно уже уголовное дело прекратили», — заявил Трунов. Холдинг «Макфа» национализирован по требованию Генпрокуратуры РФ. Холдинг был основан Юревичем и его деловым партнером, экс-депутатом Госдумы Вадимом Белоусовым. Оба стали фигурантами уголовных коррупционных дел. Адвокаты «Макфы» считают национализацию «Макфы» незаконной и оспаривают решения судов.