Жительница Нижневартовска (ХМАО) отправила супругу, который сейчас находится в зоне специальной военной операции, похоронный венок, обвинив его в измене. Видеозапись, на которой боец вскрывает пакет с венком, есть в распоряжении URA.RU.
«Получил посылку от жены, находясь в зоне СВО, выполняя свой долг перед Родиной. Давайте вскроем, посмотрим эту посылку и ее содержимое», — говорит боец на видео.
Мужчина вскрывает пакет, в котором запечатан похоронный венок с надписью на траурной ленте «Люблю — скорблю. Прости, что испортила тебе жизнь». Видеозапись завершается тем, что боец перед камерой рассказывает о своей жене, которая работает в одном из образовательных учреждений Нижневартовска. «Возможно ли допустить до работы с детьми такую неадекватную личность? Как это возможно? Хотелось бы услышать мнение общественности», — задается вопросом боец.
Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что аналогичная запись была отправлена в полицию и сейчас правоохранительные органы разбираются в этой ситуации. Агентство запросило комментарий в пресс-службе УМВД по ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
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