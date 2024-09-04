04 сентября 2024

Жительница ХМАО отправила мужу на фронт посылку с похоронным венком. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вартовчанка отправила мужу на СВО похоронный венок, обвинив его в измене
Вартовчанка отправила мужу на СВО похоронный венок, обвинив его в измене Фото:

Жительница Нижневартовска (ХМАО) отправила супругу, который сейчас находится в зоне специальной военной операции, похоронный венок, обвинив его в измене. Видеозапись, на которой боец вскрывает пакет с венком, есть в распоряжении URA.RU.

«Получил посылку от жены, находясь в зоне СВО, выполняя свой долг перед Родиной. Давайте вскроем, посмотрим эту посылку и ее содержимое», — говорит боец на видео.

Мужчина вскрывает пакет, в котором запечатан похоронный венок с надписью на траурной ленте «Люблю — скорблю. Прости, что испортила тебе жизнь». Видеозапись завершается тем, что боец перед камерой рассказывает о своей жене, которая работает в одном из образовательных учреждений Нижневартовска. «Возможно ли допустить до работы с детьми такую неадекватную личность? Как это возможно? Хотелось бы услышать мнение общественности», — задается вопросом боец. 

Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что аналогичная запись была отправлена в полицию и сейчас правоохранительные органы разбираются в этой ситуации. Агентство запросило комментарий в пресс-службе УМВД по ХМАО. На момент публикации ответ не поступил. 

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Жительница Нижневартовска (ХМАО) отправила супругу, который сейчас находится в зоне специальной военной операции, похоронный венок, обвинив его в измене. Видеозапись, на которой боец вскрывает пакет с венком, есть в распоряжении URA.RU. «Получил посылку от жены, находясь в зоне СВО, выполняя свой долг перед Родиной. Давайте вскроем, посмотрим эту посылку и ее содержимое», — говорит боец на видео. Мужчина вскрывает пакет, в котором запечатан похоронный венок с надписью на траурной ленте «Люблю — скорблю. Прости, что испортила тебе жизнь». Видеозапись завершается тем, что боец перед камерой рассказывает о своей жене, которая работает в одном из образовательных учреждений Нижневартовска. «Возможно ли допустить до работы с детьми такую неадекватную личность? Как это возможно? Хотелось бы услышать мнение общественности», — задается вопросом боец.  Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что аналогичная запись была отправлена в полицию и сейчас правоохранительные органы разбираются в этой ситуации. Агентство запросило комментарий в пресс-службе УМВД по ХМАО. На момент публикации ответ не поступил. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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