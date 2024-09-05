Екатеринбуржцу, зарезавшему бывшую на глазах у всех, просят 10 лет тюрьмы

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Мера пресечения Сергею Зуеву. Екатеринбург , зуев сергей
Сергей Зуев признал свою вину Фото:
новость из сюжета
Екатеринбуржец из ревности зарезал бывшую сожительницу

В Екатеринбурге гособвинитель запросил десять лет колонии строго режима для Сергея Зуева, которого обвиняют в убийстве бывшей сожительницы Анны Кашиной возле офиса «Сбербанка». Мужчина признал свою вину, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В судебном заседании обвиняемый признал себя виновным. Государственный обвинитель в ходе судебных прений попросил суд назначить мужчине наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — следует из сообщения.

Гособвинитель представил доказательства того, что Зуев в состоянии наркотического опьянения вызвал поговорить на улицу Кашину, которая работала в банке. Во время выяснения отношений обвиняемый пырнул ножом женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Вместе они прожили порядка десяти лет, у них осталась девятилетняя дочь. Полная информация о громком деле — в отдельном сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге гособвинитель запросил десять лет колонии строго режима для Сергея Зуева, которого обвиняют в убийстве бывшей сожительницы Анны Кашиной возле офиса «Сбербанка». Мужчина признал свою вину, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «В судебном заседании обвиняемый признал себя виновным. Государственный обвинитель в ходе судебных прений попросил суд назначить мужчине наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — следует из сообщения. Гособвинитель представил доказательства того, что Зуев в состоянии наркотического опьянения вызвал поговорить на улицу Кашину, которая работала в банке. Во время выяснения отношений обвиняемый пырнул ножом женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Вместе они прожили порядка десяти лет, у них осталась девятилетняя дочь. Полная информация о громком деле — в отдельном сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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