По делу об убийстве школьницы в Нижнем Тагиле задержали еще одного человека

05 сентября 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

Мужчину продержали в отделе полиции двое суток Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу По делу об убийстве нижнетагильской школьницы был задержан не только Владимир Александров (дал признательные показания), но и его знакомый Андрей Л. Об этом корреспондент URA.RU узнал на суде по мере пресечения. Известно, что Андрей подвозил Александрова в аэропорт Кольцово (тот хотел сбежать на СВО). Мужчину продержали в отделе полиции 48 часов, силовики предполагали, что он может быть причастен к преступлению. Из отдела Андрея отпустили днем 4 сентября. По версии следствия, Александров заманил 11-летнюю соседскую девочку в свою комнату в общежитии, изнасиловал ее, а позднее задушил в подвале. Там же и оставил тело. Его обнаружили лишь спустя несколько дней. Александрова задержали в одном из аэропортов Москвы, ему грозит пожизненное лишение свободы. Подробности о громком деле — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По делу об убийстве нижнетагильской школьницы был задержан не только Владимир Александров (дал признательные показания), но и его знакомый Андрей Л. Об этом корреспондент URA.RU узнал на суде по мере пресечения. Известно, что Андрей подвозил Александрова в аэропорт Кольцово (тот хотел сбежать на СВО). Мужчину продержали в отделе полиции 48 часов, силовики предполагали, что он может быть причастен к преступлению. Из отдела Андрея отпустили днем 4 сентября. По версии следствия, Александров заманил 11-летнюю соседскую девочку в свою комнату в общежитии, изнасиловал ее, а позднее задушил в подвале. Там же и оставил тело. Его обнаружили лишь спустя несколько дней. Александрова задержали в одном из аэропортов Москвы, ему грозит пожизненное лишение свободы. Подробности о громком деле — в сюжете URA.RU.