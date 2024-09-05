По делу об убийстве школьницы в Нижнем Тагиле задержали еще одного человека

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Приговор по Казанцеву. Екатеринбург, арест, суд, наручники, задержание
Мужчину продержали в отделе полиции двое суток Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

По делу об убийстве нижнетагильской школьницы был задержан не только Владимир Александров (дал признательные показания), но и его знакомый Андрей Л. Об этом корреспондент URA.RU узнал на суде по мере пресечения.

Известно, что Андрей подвозил Александрова в аэропорт Кольцово (тот хотел сбежать на СВО). Мужчину продержали в отделе полиции 48 часов, силовики предполагали, что он может быть причастен к преступлению. Из отдела Андрея отпустили днем 4 сентября.

По версии следствия, Александров заманил 11-летнюю соседскую девочку в свою комнату в общежитии, изнасиловал ее, а позднее задушил в подвале. Там же и оставил тело. Его обнаружили лишь спустя несколько дней. Александрова задержали в одном из аэропортов Москвы, ему грозит пожизненное лишение свободы. Подробности о громком деле — в сюжете URA.RU.

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По делу об убийстве нижнетагильской школьницы был задержан не только Владимир Александров (дал признательные показания), но и его знакомый Андрей Л. Об этом корреспондент URA.RU узнал на суде по мере пресечения. Известно, что Андрей подвозил Александрова в аэропорт Кольцово (тот хотел сбежать на СВО). Мужчину продержали в отделе полиции 48 часов, силовики предполагали, что он может быть причастен к преступлению. Из отдела Андрея отпустили днем 4 сентября. По версии следствия, Александров заманил 11-летнюю соседскую девочку в свою комнату в общежитии, изнасиловал ее, а позднее задушил в подвале. Там же и оставил тело. Его обнаружили лишь спустя несколько дней. Александрова задержали в одном из аэропортов Москвы, ему грозит пожизненное лишение свободы. Подробности о громком деле — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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