По делу об убийстве школьницы в Нижнем Тагиле задержали еще одного человека

По делу об убийстве нижнетагильской школьницы был задержан не только Владимир Александров (дал признательные показания), но и его знакомый Андрей Л. Об этом корреспондент URA.RU узнал на суде по мере пресечения.
Известно, что Андрей подвозил Александрова в аэропорт Кольцово (тот хотел сбежать на СВО). Мужчину продержали в отделе полиции 48 часов, силовики предполагали, что он может быть причастен к преступлению. Из отдела Андрея отпустили днем 4 сентября.
По версии следствия, Александров заманил 11-летнюю соседскую девочку в свою комнату в общежитии, изнасиловал ее, а позднее задушил в подвале. Там же и оставил тело. Его обнаружили лишь спустя несколько дней. Александрова задержали в одном из аэропортов Москвы, ему грозит пожизненное лишение свободы. Подробности о громком деле — в сюжете URA.RU.
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