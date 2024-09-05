Зеленский составил план победы Украины из пяти пунктов

05 сентября 2024 в 18:13 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский не раскрыл детали планы победы Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский лидер Владимир Зеленский составил план победы Украины в СВО из пяти пунктов. Более детально план он не раскрыл. «Четыре — это то, что нам необходимо, и один — это после войны», — сказал Зеленский в разговоре с NBC News. Он уверен в возможности его реализации с поддержкой западных союзников Зеленский также заявил, что отложил представление анонсированного «плана победы» президенту США Джо Байдену. Это связано с тем, что он ждал достижения успехов ВСУ в Курской области. «Я хотел показать план нашей победы президенту Байдену. Но я хотел его показать после того, как у нас будет успех в Курской области. Поэтому я до этого это не делал», — поделился Зеленский. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что Россия начала СВО с целью демилитаризации и денацификации Украины. Сейчас российские войска планомерно продвигаются в зоне СВО, освобождая населенные пункты и приближая выполнение целей, поставленных главой государства. В начале августа 2024 года украинские войска предприняли попытку нападения на Курскую область, в которой участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. Российские военные до сих пор ведут бои с ними, уничтожая значительное количество военной техники и живой силы противника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский составил план победы Украины в СВО из пяти пунктов. Более детально план он не раскрыл. «Четыре — это то, что нам необходимо, и один — это после войны», — сказал Зеленский в разговоре с NBC News. Он уверен в возможности его реализации с поддержкой западных союзников Зеленский также заявил, что отложил представление анонсированного «плана победы» президенту США Джо Байдену. Это связано с тем, что он ждал достижения успехов ВСУ в Курской области. «Я хотел показать план нашей победы президенту Байдену. Но я хотел его показать после того, как у нас будет успех в Курской области. Поэтому я до этого это не делал», — поделился Зеленский. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что Россия начала СВО с целью демилитаризации и денацификации Украины. Сейчас российские войска планомерно продвигаются в зоне СВО, освобождая населенные пункты и приближая выполнение целей, поставленных главой государства. В начале августа 2024 года украинские войска предприняли попытку нападения на Курскую область, в которой участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. Российские военные до сих пор ведут бои с ними, уничтожая значительное количество военной техники и живой силы противника.