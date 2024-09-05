Зеленский составил план победы Украины из пяти пунктов

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Владимир Зеленский не раскрыл детали планы победы Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский составил план победы Украины в СВО из пяти пунктов. Более детально план он не раскрыл.

«Четыре — это то, что нам необходимо, и один — это после войны», — сказал Зеленский в разговоре с NBC News. Он уверен в возможности его реализации с поддержкой западных союзников

Зеленский также заявил, что отложил представление анонсированного «плана победы» президенту США Джо Байдену. Это связано с тем, что он ждал достижения успехов ВСУ в Курской области.

«Я хотел показать план нашей победы президенту Байдену. Но я хотел его показать после того, как у нас будет успех в Курской области. Поэтому я до этого это не делал», — поделился Зеленский.

Президент РФ Владимир Путин сообщал, что Россия начала СВО с целью демилитаризации и денацификации Украины. Сейчас российские войска планомерно продвигаются в зоне СВО, освобождая населенные пункты и приближая выполнение целей, поставленных главой государства.

В начале августа 2024 года украинские войска предприняли попытку нападения на Курскую область, в которой участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. Российские военные до сих пор ведут бои с ними, уничтожая значительное количество военной техники и живой силы противника.

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Украинский лидер Владимир Зеленский составил план победы Украины в СВО из пяти пунктов. Более детально план он не раскрыл. «Четыре — это то, что нам необходимо, и один — это после войны», — сказал Зеленский в разговоре с NBC News. Он уверен в возможности его реализации с поддержкой западных союзников Зеленский также заявил, что отложил представление анонсированного «плана победы» президенту США Джо Байдену. Это связано с тем, что он ждал достижения успехов ВСУ в Курской области. «Я хотел показать план нашей победы президенту Байдену. Но я хотел его показать после того, как у нас будет успех в Курской области. Поэтому я до этого это не делал», — поделился Зеленский. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что Россия начала СВО с целью демилитаризации и денацификации Украины. Сейчас российские войска планомерно продвигаются в зоне СВО, освобождая населенные пункты и приближая выполнение целей, поставленных главой государства. В начале августа 2024 года украинские войска предприняли попытку нападения на Курскую область, в которой участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. Российские военные до сих пор ведут бои с ними, уничтожая значительное количество военной техники и живой силы противника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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