Взятие российскими силами Красноармейска (украинское название — Покровск) изменит всю обстановку на фронте. Об этом сообщил немецкий генерал Роланд Катер.
«Они [Россия] получат центральный, важный с точки зрения логистики город. Там проходят железнодорожные линии, автомагистрали. И тогда для Украины — это принципиально новая ситуация», — сказал Катер в разговоре с телеканалом Welt. Он также указал на ослабление украинских позиций в этом регионе из-за переброски войск в Курскую область.
Красноармейск является районным центром на северо-западе ДНР и крупным железнодорожным узлом, связывающим Донецк с Днепропетровской областью Украины. Через него также проходит сообщение с городами Краматорск и Славянск, находящимися под контролем Киева. Сейчас армия России вплотную приближается к Покровску. По данным Forbes, между городом и наступающими силами ВС РФ осталась всего одна основная траншея.
Ранее на ВЭФ-2024 президент России Владимир Путин заявил о неудаче операции ВСУ в Курской области. По его словам, Киев хотел, чтобы российская армия занервничала и оставила наступления на основных направлениях, однако попытки дестабилизировать обстановку оказались неудачными.
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