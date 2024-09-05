Welt: действия России привели к переломному моменту на СВО

05 сентября 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

Взятие ВС РФ Покровска изменит всю обстановку на фронте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Взятие российскими силами Красноармейска (украинское название — Покровск) изменит всю обстановку на фронте. Об этом сообщил немецкий генерал Роланд Катер. «Они [Россия] получат центральный, важный с точки зрения логистики город. Там проходят железнодорожные линии, автомагистрали. И тогда для Украины — это принципиально новая ситуация», — сказал Катер в разговоре с телеканалом Welt. Он также указал на ослабление украинских позиций в этом регионе из-за переброски войск в Курскую область. Красноармейск является районным центром на северо-западе ДНР и крупным железнодорожным узлом, связывающим Донецк с Днепропетровской областью Украины. Через него также проходит сообщение с городами Краматорск и Славянск, находящимися под контролем Киева. Сейчас армия России вплотную приближается к Покровску. По данным Forbes, между городом и наступающими силами ВС РФ осталась всего одна основная траншея. Ранее на ВЭФ-2024 президент России Владимир Путин заявил о неудаче операции ВСУ в Курской области. По его словам, Киев хотел, чтобы российская армия занервничала и оставила наступления на основных направлениях, однако попытки дестабилизировать обстановку оказались неудачными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Взятие российскими силами Красноармейска (украинское название — Покровск) изменит всю обстановку на фронте. Об этом сообщил немецкий генерал Роланд Катер. «Они [Россия] получат центральный, важный с точки зрения логистики город. Там проходят железнодорожные линии, автомагистрали. И тогда для Украины — это принципиально новая ситуация», — сказал Катер в разговоре с телеканалом Welt. Он также указал на ослабление украинских позиций в этом регионе из-за переброски войск в Курскую область. Красноармейск является районным центром на северо-западе ДНР и крупным железнодорожным узлом, связывающим Донецк с Днепропетровской областью Украины. Через него также проходит сообщение с городами Краматорск и Славянск, находящимися под контролем Киева. Сейчас армия России вплотную приближается к Покровску. По данным Forbes, между городом и наступающими силами ВС РФ осталась всего одна основная траншея. Ранее на ВЭФ-2024 президент России Владимир Путин заявил о неудаче операции ВСУ в Курской области. По его словам, Киев хотел, чтобы российская армия занервничала и оставила наступления на основных направлениях, однако попытки дестабилизировать обстановку оказались неудачными.