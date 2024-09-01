01 сентября 2024

Forbes: армия России вплотную приближается к Покровску

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наступление ВС РФ сулит украинской армии под Покровском большую беду, считает обозреватель Forbes
Наступление ВС РФ сулит украинской армии под Покровском большую беду, считает обозреватель Forbes Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Покровск, ключевой логистический узел в Донецкой области, оказался в критическом положении в связи с наступлением российских войск. По данным Forbes, между городом и наступающими силами ВС РФ осталась всего одна основная траншея.

«Теперь между наступающими русскими и Покровском, ключевым украинским логистическим узлом в Донецкой области на востоке Украины, осталась только одна главная траншея. Город с довоенным населением в 60 000 человек — в большой беде. Скудные подкрепления, которые украинские вооруженные силы направили в этот район, возможно, не смогут его спасти», — отмечает эксперт Дэвид Акс в статье для Forbes.

Автор сообщает, что остается неясной готовность ВСУ к отражению российского наступления на данном участке фронта. Также непонятно количество украинского военного контингента для создания оборонительных рубежей.

Корреспондент URA.RU отправил информационный запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Ранее Украинские военные выразили обеспокоенность по поводу ситуации вокруг Покровска (Красноармейска) в ДНР. По их словам, Покровск падёт намного быстрее, чем Бахмут, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Покровск, ключевой логистический узел в Донецкой области, оказался в критическом положении в связи с наступлением российских войск. По данным Forbes, между городом и наступающими силами ВС РФ осталась всего одна основная траншея. «Теперь между наступающими русскими и Покровском, ключевым украинским логистическим узлом в Донецкой области на востоке Украины, осталась только одна главная траншея. Город с довоенным населением в 60 000 человек — в большой беде. Скудные подкрепления, которые украинские вооруженные силы направили в этот район, возможно, не смогут его спасти», — отмечает эксперт Дэвид Акс в статье для Forbes. Автор сообщает, что остается неясной готовность ВСУ к отражению российского наступления на данном участке фронта. Также непонятно количество украинского военного контингента для создания оборонительных рубежей. Корреспондент URA.RU отправил информационный запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее Украинские военные выразили обеспокоенность по поводу ситуации вокруг Покровска (Красноармейска) в ДНР. По их словам, Покровск падёт намного быстрее, чем Бахмут, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...