Forbes: армия России вплотную приближается к Покровску

Покровск, ключевой логистический узел в Донецкой области, оказался в критическом положении в связи с наступлением российских войск. По данным Forbes, между городом и наступающими силами ВС РФ осталась всего одна основная траншея.
«Теперь между наступающими русскими и Покровском, ключевым украинским логистическим узлом в Донецкой области на востоке Украины, осталась только одна главная траншея. Город с довоенным населением в 60 000 человек — в большой беде. Скудные подкрепления, которые украинские вооруженные силы направили в этот район, возможно, не смогут его спасти», — отмечает эксперт Дэвид Акс в статье для Forbes.
Автор сообщает, что остается неясной готовность ВСУ к отражению российского наступления на данном участке фронта. Также непонятно количество украинского военного контингента для создания оборонительных рубежей.
Корреспондент URA.RU отправил информационный запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
Ранее Украинские военные выразили обеспокоенность по поводу ситуации вокруг Покровска (Красноармейска) в ДНР. По их словам, Покровск падёт намного быстрее, чем Бахмут, передает RT.
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