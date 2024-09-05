США предъявили обвинения пророссийскому политологу Саймсу

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Дмитрий Саймс обвиняется в «нарушении американских санкций» Фото:

Правительство США обвинило пророссийского политолога Дмитрия Саймса и его жену Анастасию в «нарушении американских санкций». Об этом сообщил Минюст Штатов.

«Сегодня Министерство юстиции обнародовало два обвинительных заключения, обвиняющих 76-летнего Дмитрия Саймса и 55-летнюю Анастасию Саймс, оба из Хантли, штат Вирджиния, и России, в двух отдельных схемах нарушения санкций США», — написали на сайте ведомства. Пару обвиняют в получении и отмывании более одного миллиона долларов от российской телекомпании «Первый канал», находящейся под американскими санкциями.

Кроме того, в обвинительном заключении утверждают, что Анастасия Саймс якобы нарушила санкции США и получила денежные средства от российского олигарха Александра Удодова. Его Штаты подвергли санкциям «за деятельность в секторе управленческого консалтинга в экономике Российской Федерации». Как сообщает Минюст США, супруга Саймса покупала произведения искусства и антиквариат в интересах Удодова для их дальнейшей отправки в Россию.

Ранее министр юстиции США Меррик Гарленд объявил о предъявлении обвинений двум сотрудникам российского телеканала RT. Они обвиняются в сговоре и нарушении американского законодательства. По словам заместителя генерального прокурора США Лизы Монако, Константин Калашников и Елена Афанасьева якобы занимались передачей средств онлайн-комментаторам в США для распространения пропаганды.

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Правительство США обвинило пророссийского политолога Дмитрия Саймса и его жену Анастасию в «нарушении американских санкций». Об этом сообщил Минюст Штатов. «Сегодня Министерство юстиции обнародовало два обвинительных заключения, обвиняющих 76-летнего Дмитрия Саймса и 55-летнюю Анастасию Саймс, оба из Хантли, штат Вирджиния, и России, в двух отдельных схемах нарушения санкций США», — написали на сайте ведомства. Пару обвиняют в получении и отмывании более одного миллиона долларов от российской телекомпании «Первый канал», находящейся под американскими санкциями. Кроме того, в обвинительном заключении утверждают, что Анастасия Саймс якобы нарушила санкции США и получила денежные средства от российского олигарха Александра Удодова. Его Штаты подвергли санкциям «за деятельность в секторе управленческого консалтинга в экономике Российской Федерации». Как сообщает Минюст США, супруга Саймса покупала произведения искусства и антиквариат в интересах Удодова для их дальнейшей отправки в Россию. Ранее министр юстиции США Меррик Гарленд объявил о предъявлении обвинений двум сотрудникам российского телеканала RT. Они обвиняются в сговоре и нарушении американского законодательства. По словам заместителя генерального прокурора США Лизы Монако, Константин Калашников и Елена Афанасьева якобы занимались передачей средств онлайн-комментаторам в США для распространения пропаганды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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