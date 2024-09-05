05 сентября 2024

Белый дом обратился к Путину по поводу выборов в США

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Путин на ВЭФ пошутил о поддержке Харрис на выборах США
Путин на ВЭФ пошутил о поддержке Харрис на выборах США Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Белый дом отреагировал на высказывания президента России Владимира Путина о выборах в США, призвав прекратить обсуждение данной темы. С соответствующим высказыванием выступил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

«Единственные люди, которые должны определять, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов, — это американский народ. И мы были бы очень признательны, если бы господин Путин перестал бы говорить о наших выборах», — прокомментировал Кирби во время брифинга. Трансляция велась на официальном youtube-канале Белого дома.

На Восточном экономическом форуме 5 сентября Путин упомянул американские выборы, и пошутил, что Москва видела «фаворитом» действующего лидера США Джо Байдена, а после его выхода из предвыборной гонки будет поддерживать Камалу Харрис. В Кремле неоднократно подчеркивали, что не заинтересованы во вмешательстве в американскую политику.

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Белый дом отреагировал на высказывания президента России Владимира Путина о выборах в США, призвав прекратить обсуждение данной темы. С соответствующим высказыванием выступил официальный представитель Белого дома Джон Кирби. «Единственные люди, которые должны определять, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов, — это американский народ. И мы были бы очень признательны, если бы господин Путин перестал бы говорить о наших выборах», — прокомментировал Кирби во время брифинга. Трансляция велась на официальном youtube-канале Белого дома. На Восточном экономическом форуме 5 сентября Путин упомянул американские выборы, и пошутил, что Москва видела «фаворитом» действующего лидера США Джо Байдена, а после его выхода из предвыборной гонки будет поддерживать Камалу Харрис. В Кремле неоднократно подчеркивали, что не заинтересованы во вмешательстве в американскую политику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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