Белый дом обратился к Путину по поводу выборов в США

Белый дом отреагировал на высказывания президента России Владимира Путина о выборах в США, призвав прекратить обсуждение данной темы. С соответствующим высказыванием выступил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
«Единственные люди, которые должны определять, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов, — это американский народ. И мы были бы очень признательны, если бы господин Путин перестал бы говорить о наших выборах», — прокомментировал Кирби во время брифинга. Трансляция велась на официальном youtube-канале Белого дома.
На Восточном экономическом форуме 5 сентября Путин упомянул американские выборы, и пошутил, что Москва видела «фаворитом» действующего лидера США Джо Байдена, а после его выхода из предвыборной гонки будет поддерживать Камалу Харрис. В Кремле неоднократно подчеркивали, что не заинтересованы во вмешательстве в американскую политику.
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