Путин напомнил, что Трамп ввел против России огромное число санкций

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир путин заявил, что россияне поддержат кандидата в президенты США Камалу Харрис
Президент России Владимир путин заявил, что россияне поддержат кандидата в президенты США Камалу Харрис Фото:
новость из сюжета
ВЭФ-2024

Экс-президент США Дональд Трамп ввел против России множество санкций. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин. Также он выразил надежду, что кандидат в президенты США Камала Харрис, у которой рейтинг больше, чем у Трампа, не будет повторять его ошибок.

«Трамп ввел против РФ огромное число санкций. Надеемся, что Харрис этого не повторит», — сообщил Владимир Путин на ВЭФ-2024. Также он пошутил, что нынешний президент Джо Байден был в России «фаворитом», и страна последует его призыву поддержать Харрис.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-президент США Дональд Трамп ввел против России множество санкций. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин. Также он выразил надежду, что кандидат в президенты США Камала Харрис, у которой рейтинг больше, чем у Трампа, не будет повторять его ошибок. «Трамп ввел против РФ огромное число санкций. Надеемся, что Харрис этого не повторит», — сообщил Владимир Путин на ВЭФ-2024. Также он пошутил, что нынешний президент Джо Байден был в России «фаворитом», и страна последует его призыву поддержать Харрис.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...