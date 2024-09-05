Путин напомнил, что Трамп ввел против России огромное число санкций

Президент России Владимир путин заявил, что россияне поддержат кандидата в президенты США Камалу Харрис
новость из сюжетаВЭФ-2024
Экс-президент США Дональд Трамп ввел против России множество санкций. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин. Также он выразил надежду, что кандидат в президенты США Камала Харрис, у которой рейтинг больше, чем у Трампа, не будет повторять его ошибок.
«Трамп ввел против РФ огромное число санкций. Надеемся, что Харрис этого не повторит», — сообщил Владимир Путин на ВЭФ-2024. Также он пошутил, что нынешний президент Джо Байден был в России «фаворитом», и страна последует его призыву поддержать Харрис.
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