Пентагон: союзники Киева в Рамштайне обсудят передачу Украине ПВО и боеприпасов

Встреча контактной группы по военному содействию Украине, запланированная на американской авиабазе Рамштайн в Германии, будет посвящена обсуждению поставок Киеву средств противовоздушной обороны и боеприпасов. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
«Мы знаем, что ПВО является одним из главных приоритетов для украинцев. Это совершенно точно будет обсуждаться. Мы также знаем, что снаряды калибра 155 мм тоже являются приоритетом для Украины, и это тоже, уверена, будет обсуждаться», — отметила Сингх на брифинге для журналистов, трансляция которого велась на официальном youtube-канале ведомства.
Помимо оружия и боеприпасов, на встрече планируется рассмотреть дополнительные потребности Киева и возможности коалиций, сформированных в рамках контактной группы. Мероприятие пройдет 6 сентября и включит в себя участие министра обороны США Ллойда Остина.
С началом специальной военной операции России на Украине, западные страны значительно увеличили объемы военной помощи Киеву. В ответ на это Россия заявляла, что такие действия лишь продлевают конфликт и не оказывают решающего влияния на его исход.
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