05 сентября 2024

Сын президента США Байдена признал вину в налоговых преступлениях

© Служба новостей «URA.RU»
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Сын Байдена согласился на сделку со следствием
Сын Байдена согласился на сделку со следствием Фото:

Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, согласился признать вину по всем пунктам обвинения в связи с налоговыми преступлениями. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Хантер Байден признал вину во всем обвинениям в деле против него о федеральных налогах», — передает NBC News. Вынесение приговора назначено на 16 декабря.

Кроме того, судебный процесс в штате Делавэр ранее установил вину Хантера Байдена по обвинениям в нарушениях, связанных с хранением оружия. Прокуратура утверждает, что он принимал наркотики, что делало незаконной его покупку пистолета.

Теперь, в случае признания вины, Хантеру Байдену грозит до 25 лет лишения свободы и штраф в размере 750 тысяч долларов. Однако обычно первичные нарушители подобных правил избегают реального тюремного заключения.

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Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, согласился признать вину по всем пунктам обвинения в связи с налоговыми преступлениями. Об этом сообщает телеканал NBC News. «Хантер Байден признал вину во всем обвинениям в деле против него о федеральных налогах», — передает NBC News. Вынесение приговора назначено на 16 декабря. Кроме того, судебный процесс в штате Делавэр ранее установил вину Хантера Байдена по обвинениям в нарушениях, связанных с хранением оружия. Прокуратура утверждает, что он принимал наркотики, что делало незаконной его покупку пистолета. Теперь, в случае признания вины, Хантеру Байдену грозит до 25 лет лишения свободы и штраф в размере 750 тысяч долларов. Однако обычно первичные нарушители подобных правил избегают реального тюремного заключения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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