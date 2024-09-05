Сын президента США Байдена признал вину в налоговых преступлениях

Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, согласился признать вину по всем пунктам обвинения в связи с налоговыми преступлениями. Об этом сообщает телеканал NBC News.
«Хантер Байден признал вину во всем обвинениям в деле против него о федеральных налогах», — передает NBC News. Вынесение приговора назначено на 16 декабря.
Кроме того, судебный процесс в штате Делавэр ранее установил вину Хантера Байдена по обвинениям в нарушениях, связанных с хранением оружия. Прокуратура утверждает, что он принимал наркотики, что делало незаконной его покупку пистолета.
Теперь, в случае признания вины, Хантеру Байдену грозит до 25 лет лишения свободы и штраф в размере 750 тысяч долларов. Однако обычно первичные нарушители подобных правил избегают реального тюремного заключения.
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