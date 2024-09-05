China Daily: посол Украины в Японии оскорбил все азиатские народы

06 сентября 2024 в 05:00 Размер текста - 17 +

Посещение украинским послом японского храма вызвало раздражение в Китае Фото: Георгий Бергал © URA.RU Посол Украины в Японии Сергей Корсунский совершил паломничество в храм Ясукуни в Токио, символ прошлых военных преступлений колониальной Японии. Своим поступком он оскорбил все азиатские народы. Об этом сообщает China Daily. «Всем известно, что в храме Ясукуни чтят память военных преступников класса А, осужденных Международным военным трибуналом Дальнего Востока. Называть этих военных преступников мучениками, погибшими за Японию, несомненно, является серьезным оскорблением чувств азиатских народов, включая китайский народ», — считает China Daily . Издание отмечает, что во вторник люди во всем мире отметили 79-ю годовщину победы китайского народа в войне против японской агрессии (1931—1945 гг.). Там заявили, что послу Украины в Японии нежелательно отдавать дань уважения святыне Ясукуни и тем самым оскорблять Китай. Ранее украинский посол Корсунский поддержал Японию по вопросу Курил. При этом он заявил, что союз Украины и Японии необходим обоим государствам, так как Россия для них является «общей проблемой», пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский совершил паломничество в храм Ясукуни в Токио, символ прошлых военных преступлений колониальной Японии. Своим поступком он оскорбил все азиатские народы. Об этом сообщает China Daily. «Всем известно, что в храме Ясукуни чтят память военных преступников класса А, осужденных Международным военным трибуналом Дальнего Востока. Называть этих военных преступников мучениками, погибшими за Японию, несомненно, является серьезным оскорблением чувств азиатских народов, включая китайский народ», — считает China Daily. Издание отмечает, что во вторник люди во всем мире отметили 79-ю годовщину победы китайского народа в войне против японской агрессии (1931—1945 гг.). Там заявили, что послу Украины в Японии нежелательно отдавать дань уважения святыне Ясукуни и тем самым оскорблять Китай. Ранее украинский посол Корсунский поддержал Японию по вопросу Курил. При этом он заявил, что союз Украины и Японии необходим обоим государствам, так как Россия для них является «общей проблемой», пишет «Национальная служба новостей».