05 сентября 2024

Ученый УрО РАН погиб во время экспедиции на Урале. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Юрий Алесенков пошел в последнюю экспедицию один
Юрий Алесенков пошел в последнюю экспедицию один Фото:

В горах Приполярного Урала погиб кандидат биологических наук Юрий Алесенков. Мужчина погиб еще в июле, однако об этом стало известно только сейчас. О его смерти сообщил институт экологии растений и животных УрО РАН.

«Алесенков Юрий Михайлович, 1946–2024. В июле в горах Приполярного Урала трагически погиб к.б.н. Алесенков Юрий, он будет похоронен в городе Саранпауле», — говорится в группе института в соцсети «ВКонтакте».

Алесенков много лет работал в Институте экологии растений и животных, затем в Институте леса и Ботаническом саду УрО РАН. Его интересовали темы биопродуктивности, строение, структура и динамика темнохвойных лесов особо охраняемых природных территорий Урала.

Сотрудники института отзываются о нем как о добром, жизнерадостном и очень отзывчивом человеке. Его сын Василий на своей странице «ВКонтакте» подчеркнул, что отец ушел в командировку один. По его словам, ученый умер именно там, где всегда хотел — устремляясь к вершинам гор и уединившись с природой.

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В горах Приполярного Урала погиб кандидат биологических наук Юрий Алесенков. Мужчина погиб еще в июле, однако об этом стало известно только сейчас. О его смерти сообщил институт экологии растений и животных УрО РАН. «Алесенков Юрий Михайлович, 1946–2024. В июле в горах Приполярного Урала трагически погиб к.б.н. Алесенков Юрий, он будет похоронен в городе Саранпауле», — говорится в группе института в соцсети «ВКонтакте». Алесенков много лет работал в Институте экологии растений и животных, затем в Институте леса и Ботаническом саду УрО РАН. Его интересовали темы биопродуктивности, строение, структура и динамика темнохвойных лесов особо охраняемых природных территорий Урала. Сотрудники института отзываются о нем как о добром, жизнерадостном и очень отзывчивом человеке. Его сын Василий на своей странице «ВКонтакте» подчеркнул, что отец ушел в командировку один. По его словам, ученый умер именно там, где всегда хотел — устремляясь к вершинам гор и уединившись с природой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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