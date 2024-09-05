В горах Приполярного Урала погиб кандидат биологических наук Юрий Алесенков. Мужчина погиб еще в июле, однако об этом стало известно только сейчас. О его смерти сообщил институт экологии растений и животных УрО РАН.
«Алесенков Юрий Михайлович, 1946–2024. В июле в горах Приполярного Урала трагически погиб к.б.н. Алесенков Юрий, он будет похоронен в городе Саранпауле», — говорится в группе института в соцсети «ВКонтакте».
Алесенков много лет работал в Институте экологии растений и животных, затем в Институте леса и Ботаническом саду УрО РАН. Его интересовали темы биопродуктивности, строение, структура и динамика темнохвойных лесов особо охраняемых природных территорий Урала.
Сотрудники института отзываются о нем как о добром, жизнерадостном и очень отзывчивом человеке. Его сын Василий на своей странице «ВКонтакте» подчеркнул, что отец ушел в командировку один. По его словам, ученый умер именно там, где всегда хотел — устремляясь к вершинам гор и уединившись с природой.
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