DM: наличие старших братьев и сестер оказалось связано с одной из форм рака

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Ученые подчеркивают, что связь данных факторов найдена, но еще не доказана
Ученые подчеркивают, что связь данных факторов найдена, но еще не доказана Фото:

Наличие старших братьев и сестер связано с большим риском раннего развития онкологии толстой кишки. Информация об этом следует из исследования данных 500 тысяч людей учеными из Нью-Йорка.

«Одна из теорий заключается в том, что младшие братья и сестры чаще подвержены детским заболеваниям, когда рядом много братьев и сестер… Анализ данных по 500 000 взрослых исключил другие переменные, которые, как известно, повышают риск развития рака толстой кишки, такие как семейный анамнез заболеваний, масса тела и употребление табака», — передает данные исследования Daily Mail .

Однако в публикации уточняется, что такая закономерность еще не доказана, но она кажется ученым «удивительной». Помимо этого, исследователи акцентировали внимание на том, что из-за увеличения числа детских инфекций также увеличилась вероятность назначения антибиотиков, которые ранее связывали с риском развития рака толстой кишки.

Другая теория заключается в том, что у родителей, имеющих несколько детей, выше вероятность передачи генетических мутаций. Также в самом исследовании не рассматривались некоторые другие факторы риска, включая неправильное питание, употребление алкоголя и другие.

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Наличие старших братьев и сестер связано с большим риском раннего развития онкологии толстой кишки. Информация об этом следует из исследования данных 500 тысяч людей учеными из Нью-Йорка. «Одна из теорий заключается в том, что младшие братья и сестры чаще подвержены детским заболеваниям, когда рядом много братьев и сестер… Анализ данных по 500 000 взрослых исключил другие переменные, которые, как известно, повышают риск развития рака толстой кишки, такие как семейный анамнез заболеваний, масса тела и употребление табака», — передает данные исследования Daily Mail . Однако в публикации уточняется, что такая закономерность еще не доказана, но она кажется ученым «удивительной». Помимо этого, исследователи акцентировали внимание на том, что из-за увеличения числа детских инфекций также увеличилась вероятность назначения антибиотиков, которые ранее связывали с риском развития рака толстой кишки. Другая теория заключается в том, что у родителей, имеющих несколько детей, выше вероятность передачи генетических мутаций. Также в самом исследовании не рассматривались некоторые другие факторы риска, включая неправильное питание, употребление алкоголя и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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