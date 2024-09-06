DM: наличие старших братьев и сестер оказалось связано с одной из форм рака

Наличие старших братьев и сестер связано с большим риском раннего развития онкологии толстой кишки. Информация об этом следует из исследования данных 500 тысяч людей учеными из Нью-Йорка.
«Одна из теорий заключается в том, что младшие братья и сестры чаще подвержены детским заболеваниям, когда рядом много братьев и сестер… Анализ данных по 500 000 взрослых исключил другие переменные, которые, как известно, повышают риск развития рака толстой кишки, такие как семейный анамнез заболеваний, масса тела и употребление табака», — передает данные исследования Daily Mail .
Однако в публикации уточняется, что такая закономерность еще не доказана, но она кажется ученым «удивительной». Помимо этого, исследователи акцентировали внимание на том, что из-за увеличения числа детских инфекций также увеличилась вероятность назначения антибиотиков, которые ранее связывали с риском развития рака толстой кишки.
Другая теория заключается в том, что у родителей, имеющих несколько детей, выше вероятность передачи генетических мутаций. Также в самом исследовании не рассматривались некоторые другие факторы риска, включая неправильное питание, употребление алкоголя и другие.
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