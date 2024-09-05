Неадекватный свердловчанин пристает к девочкам, родители бьют тревогу

В Каменске-Уральском (Свердловская область) в продуктовом магазине на улице Алюминиевой на 14-летнюю девочку напал взрослый мужчина. По словам матери ребенка, он прижался к ней, оскорблял ее и спрашивал, почему девочка так на него смотрит. Об этом женщина рассказала в соцсетях.
«Услышав громкую речь, я повернулась и увидела, как неизвестный мужчина подошёл к моей несовершеннолетней дочери, она стояла спиной к нему, прижался к ней и начал оскорблять. Лицо было злобное, мужчина вел себя очень агрессивно, говорил, что она от него хочет, почему на него смотрит, он с ней разберется, и я, взрослый человек, испугалась, не говоря о ребенке», — написала свердловчанка в группе «Инцидент №1 Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».
Продавцу в магазине пришлось нажать кнопку экстренного вызова. Женщина позже уточнила, что этот мужчина всегда ведет себя агрессивно. По ее словам, он также напал на ее дочь в автобусе с криками «ты на меня смотришь так, как будто мы с тобой спали». Свердловчанка также отметила, что были и другие случаи подобных нападений. Мать пострадавшей девочки подала заявление в полицию.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу полиции Каменска-Уральского. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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