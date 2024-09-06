Мьянма готова помочь РФ противостоять санкционному давлению

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Прибытие первых крупных поставок плодоовощной продукции из Узбекистана. Екатеринбург, фура, контейнер, грузоперевозки, дальнобойщик, дальнобойщики, перевозка грузов, контейнеры, грузовик с прицепом, контейнерные перевозки
В Мьянме заявили о возможном запуске бартерной торговли с Россией Фото:
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ВЭФ-2024

Бартерная система торговли может быть внедрена между Мьянмой и Россией в условиях санкционной политики Запада. Об этом заявил генеральный директор департамента планирования министерства сельского хозяйства, животноводства и ирригации Мьянмы Чжо Све Лин.

«Сейчас мы можем поставлять сельскохозяйственные продукты вроде риса, масла, сахара и морепродуктов. Мы готовы обменивать эти товары на удобрения, нефть и газ из России», — сказал Чжо Све Лин в рамках Восточного экономического форума. Его слова передает ТАСС. Он добавил, что эта система позволит улучшить двустороннюю торговлю с Россией и станет новым механизмом в условиях санкционного давления.

По данным Reuters, к бартерной системе также готовы вернуться Россия и Китай из-за нарастающего санкционного давления со стороны США. Отмечается, что в ближайшее время будет заключена российско-китайская бартерная сделка в сфере сельского хозяйства, передает «Национальная служба новостей».

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Бартерная система торговли может быть внедрена между Мьянмой и Россией в условиях санкционной политики Запада. Об этом заявил генеральный директор департамента планирования министерства сельского хозяйства, животноводства и ирригации Мьянмы Чжо Све Лин. «Сейчас мы можем поставлять сельскохозяйственные продукты вроде риса, масла, сахара и морепродуктов. Мы готовы обменивать эти товары на удобрения, нефть и газ из России», — сказал Чжо Све Лин в рамках Восточного экономического форума. Его слова передает ТАСС. Он добавил, что эта система позволит улучшить двустороннюю торговлю с Россией и станет новым механизмом в условиях санкционного давления. По данным Reuters, к бартерной системе также готовы вернуться Россия и Китай из-за нарастающего санкционного давления со стороны США. Отмечается, что в ближайшее время будет заключена российско-китайская бартерная сделка в сфере сельского хозяйства, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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