Мьянма готова помочь РФ противостоять санкционному давлению

06 сентября 2024 в 09:15 Размер текста - 17 +

В Мьянме заявили о возможном запуске бартерной торговли с Россией Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета ВЭФ-2024 Бартерная система торговли может быть внедрена между Мьянмой и Россией в условиях санкционной политики Запада. Об этом заявил генеральный директор департамента планирования министерства сельского хозяйства, животноводства и ирригации Мьянмы Чжо Све Лин. «Сейчас мы можем поставлять сельскохозяйственные продукты вроде риса, масла, сахара и морепродуктов. Мы готовы обменивать эти товары на удобрения, нефть и газ из России», — сказал Чжо Све Лин в рамках Восточного экономического форума. Его слова передает ТАСС. Он добавил, что эта система позволит улучшить двустороннюю торговлю с Россией и станет новым механизмом в условиях санкционного давления. По данным Reuters, к бартерной системе также готовы вернуться Россия и Китай из-за нарастающего санкционного давления со стороны США. Отмечается, что в ближайшее время будет заключена российско-китайская бартерная сделка в сфере сельского хозяйства, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бартерная система торговли может быть внедрена между Мьянмой и Россией в условиях санкционной политики Запада. Об этом заявил генеральный директор департамента планирования министерства сельского хозяйства, животноводства и ирригации Мьянмы Чжо Све Лин. «Сейчас мы можем поставлять сельскохозяйственные продукты вроде риса, масла, сахара и морепродуктов. Мы готовы обменивать эти товары на удобрения, нефть и газ из России», — сказал Чжо Све Лин в рамках Восточного экономического форума. Его слова передает ТАСС. Он добавил, что эта система позволит улучшить двустороннюю торговлю с Россией и станет новым механизмом в условиях санкционного давления. По данным Reuters, к бартерной системе также готовы вернуться Россия и Китай из-за нарастающего санкционного давления со стороны США. Отмечается, что в ближайшее время будет заключена российско-китайская бартерная сделка в сфере сельского хозяйства, передает «Национальная служба новостей».