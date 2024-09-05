В Пермском крае стартовали выборы депутатов: онлайн трансляция

В Пермском крае начались выборы депутатов заксобрания по округам №12 и №20, а также выборы депутатов дум 22 муниципалитетов. Они продлятся три дня: с 6 по 8 сентября. По итогам выборов будет замещен 371 депутатский мандат, сказано в telegram-канале краевого избиркома. URA.RU запускает онлайн трансляцию, в которой расскажет о ходе голосования.
9:5306.09.2024 Выбор проходят в 22 территориях. Еще в четырех городских округах идут довыборы
9:4906.09.2024 В Пермском крае открылись 642 участковые избирательные комиссии. Они будут работать 6, 7 и 8 сентября с 8:00 до 20:00, сообщает пресс-служба крайизбиркома в своем telegram-канале.
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В Пермском крае начались выборы депутатов заксобрания по округам №12 и №20, а также выборы депутатов дум 22 муниципалитетов. Они продлятся три дня: с 6 по 8 сентября. По итогам выборов будет замещен 371 депутатский мандат, сказано в telegram-канале краевого избиркома. URA.RU запускает онлайн трансляцию, в которой расскажет о ходе голосования. 9:53 06.09.2024 Выбор проходят в 22 территориях. Еще в четырех городских округах идут довыборы 9:49 06.09.2024 В Пермском крае открылись 642 участковые избирательные комиссии. Они будут работать 6, 7 и 8 сентября с 8:00 до 20:00, сообщает пресс-служба крайизбиркома в своем telegram-канале.