Курганские коммунальщики проверили готовность котельных к отопительному сезону

В Кургане почти все котельные признали готовыми к отопительному сезону
В Кургане проверили готовность котельных к новому отопительному периоду 2024-2025 годов. Местным организациям также вручили паспорта готовности. Об этом сообщается в официальном telegram-канале администрации Кургана.
«Из 18-ти котельных к зиме полностью готовы 15, на остальных объектах в настоящее время работы находятся на стадии завершения. Также на заседании штаба отмечалось, что на сегодняшний день к предстоящему отопительному сезону полностью подготовились 14 управляющих компаний города», — указано в посте.
Сообщается, что готовыми к отопительному сезону оказались следующие организации:
- Департамент социальной политики администрации города Кургана,
- Курганский областной онкологический диспансер,
- Курганский государственный колледж,
- Курганская областная психоневрологическая больница,
- Курганский областной центр медицины катастроф,
- Курганская областная станция переливания крови,
- Курганский областной кожно-венерологический диспансер,
- Курганская областная детская клиническая больница им. Красного Креста,
- Курганский областной госпиталь для ветеранов войн,
- Курганский техникум строительных технологий и городского хозяйства,
- Курганский областной кардиологический диспансер,
- Курганская специальная (коррекционная) школа № 8,
- Курганская больница скорой медицинской помощи,
- Курганская школа-интернат № 60,
- Курганский педагогический колледж,
- Курганский технологический колледж им. Н. Анфиногенова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!