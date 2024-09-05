05 сентября 2024

Курганские коммунальщики проверили готовность котельных к отопительному сезону

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане почти все котельные признали готовыми к отопительному сезону
В Кургане почти все котельные признали готовыми к отопительному сезону Фото:

В Кургане проверили готовность котельных к новому отопительному периоду 2024-2025 годов. Местным организациям также вручили паспорта готовности. Об этом сообщается в официальном telegram-канале администрации Кургана.

«Из 18-ти котельных к зиме полностью готовы 15, на остальных объектах в настоящее время работы находятся на стадии завершения. Также на заседании штаба отмечалось, что на сегодняшний день к предстоящему отопительному сезону полностью подготовились 14 управляющих компаний города», — указано в посте.

Сообщается, что готовыми к отопительному сезону оказались следующие организации:

  • Департамент социальной политики администрации города Кургана,
  • Курганский областной онкологический диспансер,
  • Курганский государственный колледж,
  • Курганская областная психоневрологическая больница,
  • Курганский областной центр медицины катастроф,
  • Курганская областная станция переливания крови,
  • Курганский областной кожно-венерологический диспансер,
  • Курганская областная детская клиническая больница им. Красного Креста,
  • Курганский областной госпиталь для ветеранов войн,
  • Курганский техникум строительных технологий и городского хозяйства,
  • Курганский областной кардиологический диспансер,
  • Курганская специальная (коррекционная) школа № 8,
  • Курганская больница скорой медицинской помощи,
  • Курганская школа-интернат № 60,
  • Курганский педагогический колледж,
  • Курганский технологический колледж им. Н. Анфиногенова.

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В Кургане проверили готовность котельных к новому отопительному периоду 2024-2025 годов. Местным организациям также вручили паспорта готовности. Об этом сообщается в официальном telegram-канале администрации Кургана. «Из 18-ти котельных к зиме полностью готовы 15, на остальных объектах в настоящее время работы находятся на стадии завершения. Также на заседании штаба отмечалось, что на сегодняшний день к предстоящему отопительному сезону полностью подготовились 14 управляющих компаний города», — указано в посте. Сообщается, что готовыми к отопительному сезону оказались следующие организации:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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