Лавров заявил, что Дуров и его адвокаты не реагировали на предложение РФ помочь

06 сентября 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

Лавров заявил, что российские дипломаты незамедлительно предложили помощь Дурову и его адвокатам Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции Когда в Париже арестовали основателя Telegram Павла Дурова, российские власти тут же начали контактировать с его адвокатами. Те сперва согласились сотрудничать, однако затем перестали реагировать на предложения о взаимодействии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Направили официальную ноту, вступили в контакт с его адвокатами, которые обещали учесть наши предложения о содействии в этом вопросе. После этого ни адвокаты, ни сам Павел Дуров не реагировали на наши предложения о содействии и консульском доступе. С французами мы продолжаем работать, чтобы получить максимально подробную и понятную информацию», — сообщил Лавров в интервью РБК. Новость по теме Что известно об аресте Павла Дурова во Франции: основателю Telegram грозит 20 лет тюрьмы Ситуация, по словам Лаврова, осложняется тем, что Дуров был задержан на территории Франции. А поскольку у него есть французское гражданство, то к нему применимы законы именно этой страны. Накануне Дуров впервые вышел на связь, поблагодарив всех неравнодушных. Он также заявил о надежде, что индустрия соцсетей в будущем станет более безопасной. Основателя Telegram арестовали в Париже 24 августа. Власти Франции считают его причастным к ряду тяжких преступлений. Подробнее о деле Павла Дурова — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда в Париже арестовали основателя Telegram Павла Дурова, российские власти тут же начали контактировать с его адвокатами. Те сперва согласились сотрудничать, однако затем перестали реагировать на предложения о взаимодействии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Направили официальную ноту, вступили в контакт с его адвокатами, которые обещали учесть наши предложения о содействии в этом вопросе. После этого ни адвокаты, ни сам Павел Дуров не реагировали на наши предложения о содействии и консульском доступе. С французами мы продолжаем работать, чтобы получить максимально подробную и понятную информацию», — сообщил Лавров в интервью РБК. Ситуация, по словам Лаврова, осложняется тем, что Дуров был задержан на территории Франции. А поскольку у него есть французское гражданство, то к нему применимы законы именно этой страны. Накануне Дуров впервые вышел на связь, поблагодарив всех неравнодушных. Он также заявил о надежде, что индустрия соцсетей в будущем станет более безопасной. Основателя Telegram арестовали в Париже 24 августа. Власти Франции считают его причастным к ряду тяжких преступлений. Подробнее о деле Павла Дурова — в материале URA.RU.