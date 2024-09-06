Лавров заявил, что Дуров и его адвокаты не реагировали на предложение РФ помочь

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, топ, лавров сергей
Лавров заявил, что российские дипломаты незамедлительно предложили помощь Дурову и его адвокатам Фото:
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Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Когда в Париже арестовали основателя Telegram Павла Дурова, российские власти тут же начали контактировать с его адвокатами. Те сперва согласились сотрудничать, однако затем перестали реагировать на предложения о взаимодействии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Направили официальную ноту, вступили в контакт с его адвокатами, которые обещали учесть наши предложения о содействии в этом вопросе. После этого ни адвокаты, ни сам Павел Дуров не реагировали на наши предложения о содействии и консульском доступе. С французами мы продолжаем работать, чтобы получить максимально подробную и понятную информацию», — сообщил Лавров в интервью РБК.

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Ситуация, по словам Лаврова, осложняется тем, что Дуров был задержан на территории Франции. А поскольку у него есть французское гражданство, то к нему применимы законы именно этой страны.

Накануне Дуров впервые вышел на связь, поблагодарив всех неравнодушных. Он также заявил о надежде, что индустрия соцсетей в будущем станет более безопасной. Основателя Telegram арестовали в Париже 24 августа. Власти Франции считают его причастным к ряду тяжких преступлений. Подробнее о деле Павла Дурова — в материале URA.RU.

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Когда в Париже арестовали основателя Telegram Павла Дурова, российские власти тут же начали контактировать с его адвокатами. Те сперва согласились сотрудничать, однако затем перестали реагировать на предложения о взаимодействии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Направили официальную ноту, вступили в контакт с его адвокатами, которые обещали учесть наши предложения о содействии в этом вопросе. После этого ни адвокаты, ни сам Павел Дуров не реагировали на наши предложения о содействии и консульском доступе. С французами мы продолжаем работать, чтобы получить максимально подробную и понятную информацию», — сообщил Лавров в интервью РБК. Ситуация, по словам Лаврова, осложняется тем, что Дуров был задержан на территории Франции. А поскольку у него есть французское гражданство, то к нему применимы законы именно этой страны. Накануне Дуров впервые вышел на связь, поблагодарив всех неравнодушных. Он также заявил о надежде, что индустрия соцсетей в будущем станет более безопасной. Основателя Telegram арестовали в Париже 24 августа. Власти Франции считают его причастным к ряду тяжких преступлений. Подробнее о деле Павла Дурова — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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