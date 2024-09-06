Челябинцы начали выбирать губернатора и депутатов

07 сентября 2024 в 08:00 Размер текста - 17 +

Выборы пройдут в течение двух дней: 7 и 8 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области — 2024 В Челябинской области начались выборы губернатора региона, а также 386 городских и районных депутатов. В 08:00 открылись для избирателей 2258 постоянных и 17 временных избирательных участков. Ключевые события первого дня голосования, 7 сентября, читайте в онлайн-трансляции на сайте URA.RU. 09:31 В избирательной комиссии Челябинской области рассказали о подарках, которые вручаются многодетным семьям.



"Наши первые проголосовавшие многодетные семьи уже получают свои подарки! Участие в выборах нельзя переоценить, и мы особенно рады видеть в этом процессе семьи, которые представляют будущее нашей страны. Для этих семей подготовлены эксклюзивные фоторамки, которые помогут запечатлеть счастливые моменты", - говорится в официальном telegram-канале организации. 09:22 Кроме того, состоятся выборы депутатов сельсоветов. Они пройдут в Агаповском, Аргаяшском, Еткульском, Карталинском, Катав-Ивановском, Каслинском, Кизильском, Кунашакском, Нагайбакском, Чесменском, Уйском, Троицком и Увельском районах. Самая большая кампания по сельсоветам предстоит в Сосновском районе. Здесь будут выбирать новые депутатские корпуса в тринадцати поселениях. 08:48 В Копейске пройдут довыборы шести из 25 муниципальных депутатов. В Кунашакском районе — довыборы двух депутатов, в Аргаяшском районе — трех. Также пройдут довыборы в Красноармейском, Катав-Ивановском и Чебаркульском районах, в Златоусте, Усть-Катаве и Локомотивном. 08:25 Самой крупной избирательной кампанией станут выборы губернатора Челябинской области — в них участвуют все жители региона, имеющие право голосовать. Кроме того, в Челябинске состоятся выборы в гордуму. В закрытом городе Трехгорном, а также в Саткинском, Пластовском и Нязепетровском районах, поменявших статус на округа, пройдут выборы собраний депутатов в полном составе. 08:13 «Помимо выборов губернатора, в регионе проходит 61 кампания по выборам и довыборам депутатов в муниципалитетах, а также выборы на должность главы сельского поселения Путь Октября Кизильского района. Всего на 386 мандатов претендуют 1257 кандидатов», — сообщили в облизбиркоме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области начались выборы губернатора региона, а также 386 городских и районных депутатов. В 08:00 открылись для избирателей 2258 постоянных и 17 временных избирательных участков. Ключевые события первого дня голосования, 7 сентября, читайте в онлайн-трансляции на сайте URA.RU. 09:31 07.09.2024 В избирательной комиссии Челябинской области рассказали о подарках, которые вручаются многодетным семьям. "Наши первые проголосовавшие многодетные семьи уже получают свои подарки! Участие в выборах нельзя переоценить, и мы особенно рады видеть в этом процессе семьи, которые представляют будущее нашей страны. Для этих семей подготовлены эксклюзивные фоторамки, которые помогут запечатлеть счастливые моменты", - говорится в официальном telegram-канале организации. 09:22 07.09.2024 Кроме того, состоятся выборы депутатов сельсоветов. Они пройдут в Агаповском, Аргаяшском, Еткульском, Карталинском, Катав-Ивановском, Каслинском, Кизильском, Кунашакском, Нагайбакском, Чесменском, Уйском, Троицком и Увельском районах. Самая большая кампания по сельсоветам предстоит в Сосновском районе. Здесь будут выбирать новые депутатские корпуса в тринадцати поселениях. 08:48 07.09.2024 В Копейске пройдут довыборы шести из 25 муниципальных депутатов. В Кунашакском районе — довыборы двух депутатов, в Аргаяшском районе — трех. Также пройдут довыборы в Красноармейском, Катав-Ивановском и Чебаркульском районах, в Златоусте, Усть-Катаве и Локомотивном. 08:25 07.09.2024 Самой крупной избирательной кампанией станут выборы губернатора Челябинской области — в них участвуют все жители региона, имеющие право голосовать. Кроме того, в Челябинске состоятся выборы в гордуму. В закрытом городе Трехгорном, а также в Саткинском, Пластовском и Нязепетровском районах, поменявших статус на округа, пройдут выборы собраний депутатов в полном составе. 08:13 07.09.2024 «Помимо выборов губернатора, в регионе проходит 61 кампания по выборам и довыборам депутатов в муниципалитетах, а также выборы на должность главы сельского поселения Путь Октября Кизильского района. Всего на 386 мандатов претендуют 1257 кандидатов», — сообщили в облизбиркоме.