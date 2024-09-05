05 сентября 2024

Мэрия Челябинска выселяет из Дома архитектора творческие мастерские

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания, Дом архитектора Челябинск
В Доме архитектора регулярно походят публичные слушания Фото:

Власти Челябинска подали в суд на творческие мастерские, которые находятся в здании Дома архитектора. Как сообщила пресс-служба Арбитражного суда региона, истцом выступило муниципальное казенное учреждение «Архитектурно-планировочный центр» («АПЦ»), на балансе которого находится Дом архитектора

«Учреждение обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением. Требует освободить и истребовать из чужого незаконного владения у ответчиков нежилых помещений», — отметили в суде.

В числе прочего истец взыскивает задолженность и неустойку по договору аренды. Также «АПЦ» намерен получить проценты за пользование чужими денежными средствами и неисполнение финансовых обязательств. Совокупно со всех ответчиков взыскивается 143,3 тысячи рублей. Помещения принадлежат «АПЦ» на праве оперативного управления.

Дома архитектора находится на Ленина, 41а. В здании обычно проходят публичные слушания и выставки.

При подготовке материала URA.RU направило запросы в пресс-службу мэрии и ответчикам. Ответчиков четыре. Никто из них по телефону не ответил. По электронной почте вопросы заданы истцу и в офис Челябинского регионального объединения проектировщиков. Ответы не поступили.

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Власти Челябинска подали в суд на творческие мастерские, которые находятся в здании Дома архитектора. Как сообщила пресс-служба Арбитражного суда региона, истцом выступило муниципальное казенное учреждение «Архитектурно-планировочный центр» («АПЦ»), на балансе которого находится Дом архитектора «Учреждение обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением. Требует освободить и истребовать из чужого незаконного владения у ответчиков нежилых помещений», — отметили в суде. В числе прочего истец взыскивает задолженность и неустойку по договору аренды. Также «АПЦ» намерен получить проценты за пользование чужими денежными средствами и неисполнение финансовых обязательств. Совокупно со всех ответчиков взыскивается 143,3 тысячи рублей. Помещения принадлежат «АПЦ» на праве оперативного управления. Дома архитектора находится на Ленина, 41а. В здании обычно проходят публичные слушания и выставки. При подготовке материала URA.RU направило запросы в пресс-службу мэрии и ответчикам. Ответчиков четыре. Никто из них по телефону не ответил. По электронной почте вопросы заданы истцу и в офис Челябинского регионального объединения проектировщиков. Ответы не поступили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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