Мэрия Челябинска выселяет из Дома архитектора творческие мастерские

06 сентября 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

В Доме архитектора регулярно походят публичные слушания Фото: Анна Холмова © URA.RU Власти Челябинска подали в суд на творческие мастерские, которые находятся в здании Дома архитектора. Как сообщила пресс-служба Арбитражного суда региона, истцом выступило муниципальное казенное учреждение «Архитектурно-планировочный центр» («АПЦ»), на балансе которого находится Дом архитектора «Учреждение обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением. Требует освободить и истребовать из чужого незаконного владения у ответчиков нежилых помещений», — отметили в суде. В числе прочего истец взыскивает задолженность и неустойку по договору аренды. Также «АПЦ» намерен получить проценты за пользование чужими денежными средствами и неисполнение финансовых обязательств. Совокупно со всех ответчиков взыскивается 143,3 тысячи рублей. Помещения принадлежат «АПЦ» на праве оперативного управления. Дома архитектора находится на Ленина, 41а. В здании обычно проходят публичные слушания и выставки. При подготовке материала URA.RU направило запросы в пресс-службу мэрии и ответчикам. Ответчиков четыре. Никто из них по телефону не ответил. По электронной почте вопросы заданы истцу и в офис Челябинского регионального объединения проектировщиков. Ответы не поступили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Челябинска подали в суд на творческие мастерские, которые находятся в здании Дома архитектора. Как сообщила пресс-служба Арбитражного суда региона, истцом выступило муниципальное казенное учреждение «Архитектурно-планировочный центр» («АПЦ»), на балансе которого находится Дом архитектора «Учреждение обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением. Требует освободить и истребовать из чужого незаконного владения у ответчиков нежилых помещений», — отметили в суде. В числе прочего истец взыскивает задолженность и неустойку по договору аренды. Также «АПЦ» намерен получить проценты за пользование чужими денежными средствами и неисполнение финансовых обязательств. Совокупно со всех ответчиков взыскивается 143,3 тысячи рублей. Помещения принадлежат «АПЦ» на праве оперативного управления. Дома архитектора находится на Ленина, 41а. В здании обычно проходят публичные слушания и выставки. При подготовке материала URA.RU направило запросы в пресс-службу мэрии и ответчикам. Ответчиков четыре. Никто из них по телефону не ответил. По электронной почте вопросы заданы истцу и в офис Челябинского регионального объединения проектировщиков. Ответы не поступили.