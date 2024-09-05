Челябинский губернатор не сдержал эмоции на открытии нового памятника. Фото, видео

06 сентября 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

Новый монумент расположился на Бульваре Славе там же, где и Вечный огонь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 6 сентября состоялось открытие нового памятника «Защитника Отечества» на Бульваре Славы. На торжественной церемонии во время своей речи глава региона Алексей Текслер не сдержал слез, передает корреспондент URA.RU. «Уважаемые земляки, сегодня мы открываем памятник, посвященный защитникам Отечества. Он символизирует наше уважение к подвигу. Памятник также посвящен и вам, семьям наших героев, тем, кто ждет их дома, тем, кто каждый день надеется и верит. Памятник установлен на Аллее Славы, где расположены все наши главные мемориалы — памятник добровольцам-танкистам, Вечный Огонь и Стелла «Челябинск, город трудовой доблести» — сказал Текслер. На церемонии также свою речь сказал участник СВО Сергей Бормотов («Танцор»). Он поблагодарил губернатора Алексея Текслера и администрацию за то, что они сделали еще одно место, где почтить память боевых товарищей. После прошло возложение цветов главой региона и его супругой Ириной Текслер, бойцами СВО, мэром Челябинска Натальей Котовой и жителями города. Сам монумент представляет собой гранитную стелу, на двух из ее четырех сторон изображен современный Челябинск и воины на фоне боевой техники. Рядом с ней находится скульптурная композиция из бронзы, которая изображает бойца и девушку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 6 сентября состоялось открытие нового памятника «Защитника Отечества» на Бульваре Славы. На торжественной церемонии во время своей речи глава региона Алексей Текслер не сдержал слез, передает корреспондент URA.RU. «Уважаемые земляки, сегодня мы открываем памятник, посвященный защитникам Отечества. Он символизирует наше уважение к подвигу. Памятник также посвящен и вам, семьям наших героев, тем, кто ждет их дома, тем, кто каждый день надеется и верит. Памятник установлен на Аллее Славы, где расположены все наши главные мемориалы — памятник добровольцам-танкистам, Вечный Огонь и Стелла «Челябинск, город трудовой доблести» — сказал Текслер. На церемонии также свою речь сказал участник СВО Сергей Бормотов («Танцор»). Он поблагодарил губернатора Алексея Текслера и администрацию за то, что они сделали еще одно место, где почтить память боевых товарищей. После прошло возложение цветов главой региона и его супругой Ириной Текслер, бойцами СВО, мэром Челябинска Натальей Котовой и жителями города. Сам монумент представляет собой гранитную стелу, на двух из ее четырех сторон изображен современный Челябинск и воины на фоне боевой техники. Рядом с ней находится скульптурная композиция из бронзы, которая изображает бойца и девушку.