Байден объявит о новом пакете военной помощи Украине на 250 млн долларов

06 сентября 2024 в 13:47 Размер текста - 17 +

США отправят Украине военную помощь на сумму 250 миллионов долларов, заявил глава Пентагона Остин Фото: Army Sgt. Dustin Biven / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Очередной военный транш на сумму 250 миллионов долларов будет отправлен Украине от США уже в пятницу. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. «Президент [США Джо] Байден сегодня объявит о выделении Украине дополнительного пакета помощи в сфере безопасности в размере 250 миллионов долларов», — сказал Ллойд Остин, его слова передает Reuters . Заявление было сделано на встрече Контактной группы по Украине на американской авиабазе «Рамштайн» в ФРГ. Украинский лидер Владимир Зеленский 6 сентября прибыл в Германию на авиабазу «Рамштайн», чтобы попросить дальнобойное оружие у союзников для ударов по российской территории. Он также принял участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. По словам Зеленского, Киеву нужны окончательные решения западных партнеров по поставкам стране дальнобойного оружия. В свою очередь, Россия считает, что поставки оружия Украине мешают достижению мирного разрешения конфликта и усиливают вовлеченность НАТО в него, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Очередной военный транш на сумму 250 миллионов долларов будет отправлен Украине от США уже в пятницу. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. «Президент [США Джо] Байден сегодня объявит о выделении Украине дополнительного пакета помощи в сфере безопасности в размере 250 миллионов долларов», — сказал Ллойд Остин, его слова передает Reuters. Заявление было сделано на встрече Контактной группы по Украине на американской авиабазе «Рамштайн» в ФРГ. Украинский лидер Владимир Зеленский 6 сентября прибыл в Германию на авиабазу «Рамштайн», чтобы попросить дальнобойное оружие у союзников для ударов по российской территории. Он также принял участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. По словам Зеленского, Киеву нужны окончательные решения западных партнеров по поставкам стране дальнобойного оружия. В свою очередь, Россия считает, что поставки оружия Украине мешают достижению мирного разрешения конфликта и усиливают вовлеченность НАТО в него, передает «Национальная служба новостей».