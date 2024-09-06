Байден объявит о новом пакете военной помощи Украине на 250 млн долларов

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США отправят Украине военную помощь на сумму 250 миллионов долларов, заявил глава Пентагона Остин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Очередной военный транш на сумму 250 миллионов долларов будет отправлен Украине от США уже в пятницу. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

«Президент [США Джо] Байден сегодня объявит о выделении Украине дополнительного пакета помощи в сфере безопасности в размере 250 миллионов долларов», — сказал Ллойд Остин, его слова передает Reuters. Заявление было сделано на встрече Контактной группы по Украине на американской авиабазе «Рамштайн» в ФРГ.

Украинский лидер Владимир Зеленский 6 сентября прибыл в Германию на авиабазу «Рамштайн», чтобы попросить дальнобойное оружие у союзников для ударов по российской территории. Он также принял участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. По словам Зеленского, Киеву нужны окончательные решения западных партнеров по поставкам стране дальнобойного оружия. В свою очередь, Россия считает, что поставки оружия Украине мешают достижению мирного разрешения конфликта и усиливают вовлеченность НАТО в него, передает «Национальная служба новостей».

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Очередной военный транш на сумму 250 миллионов долларов будет отправлен Украине от США уже в пятницу. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. «Президент [США Джо] Байден сегодня объявит о выделении Украине дополнительного пакета помощи в сфере безопасности в размере 250 миллионов долларов», — сказал Ллойд Остин, его слова передает Reuters. Заявление было сделано на встрече Контактной группы по Украине на американской авиабазе «Рамштайн» в ФРГ. Украинский лидер Владимир Зеленский 6 сентября прибыл в Германию на авиабазу «Рамштайн», чтобы попросить дальнобойное оружие у союзников для ударов по российской территории. Он также принял участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. По словам Зеленского, Киеву нужны окончательные решения западных партнеров по поставкам стране дальнобойного оружия. В свою очередь, Россия считает, что поставки оружия Украине мешают достижению мирного разрешения конфликта и усиливают вовлеченность НАТО в него, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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