Байден объявит о новом пакете военной помощи Украине на 250 млн долларов

Очередной военный транш на сумму 250 миллионов долларов будет отправлен Украине от США уже в пятницу. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.
«Президент [США Джо] Байден сегодня объявит о выделении Украине дополнительного пакета помощи в сфере безопасности в размере 250 миллионов долларов», — сказал Ллойд Остин, его слова передает Reuters. Заявление было сделано на встрече Контактной группы по Украине на американской авиабазе «Рамштайн» в ФРГ.
Украинский лидер Владимир Зеленский 6 сентября прибыл в Германию на авиабазу «Рамштайн», чтобы попросить дальнобойное оружие у союзников для ударов по российской территории. Он также принял участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. По словам Зеленского, Киеву нужны окончательные решения западных партнеров по поставкам стране дальнобойного оружия. В свою очередь, Россия считает, что поставки оружия Украине мешают достижению мирного разрешения конфликта и усиливают вовлеченность НАТО в него, передает «Национальная служба новостей».
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Очередной военный транш на сумму 250 миллионов долларов будет отправлен Украине от США уже в пятницу. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. «Президент [США Джо] Байден сегодня объявит о выделении Украине дополнительного пакета помощи в сфере безопасности в размере 250 миллионов долларов», — сказал Ллойд Остин, его слова передает Reuters. Заявление было сделано на встрече Контактной группы по Украине на американской авиабазе «Рамштайн» в ФРГ. Украинский лидер Владимир Зеленский 6 сентября прибыл в Германию на авиабазу «Рамштайн», чтобы попросить дальнобойное оружие у союзников для ударов по российской территории. Он также принял участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. По словам Зеленского, Киеву нужны окончательные решения западных партнеров по поставкам стране дальнобойного оружия. В свою очередь, Россия считает, что поставки оружия Украине мешают достижению мирного разрешения конфликта и усиливают вовлеченность НАТО в него, передает «Национальная служба новостей».