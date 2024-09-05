05 сентября 2024

В Перми мемориал в Мотовилихинском районе отремонтируют за 10 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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На мемориале поменяют плитку и покрасят объекты
На мемориале поменяют плитку и покрасят объекты Фото:

В Перми объявили конкурс по поиску подрядчика для ремонта мемориала на улице Уральской. На эти цели выделено 10,7 млн рублей, сказано в документах к аукциону на сайте госзакупок.

«Выполнение ремонтных работ „Мемориал заводчанам, погибшим в годы Великой отечественной войны“, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Уральская (Рабочий поселок). Начальная цена — 10,7 млн рублей», — сказано в документации.

В рамках этой суммы подрядчик должен заменить плитку и покрасить постамент, орудия, стену и стелу. Ремонт должен быть завершен до 31 декабря 2024 года.

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В Перми объявили конкурс по поиску подрядчика для ремонта мемориала на улице Уральской. На эти цели выделено 10,7 млн рублей, сказано в документах к аукциону на сайте госзакупок. «Выполнение ремонтных работ „Мемориал заводчанам, погибшим в годы Великой отечественной войны“, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Уральская (Рабочий поселок). Начальная цена — 10,7 млн рублей», — сказано в документации. В рамках этой суммы подрядчик должен заменить плитку и покрасить постамент, орудия, стену и стелу. Ремонт должен быть завершен до 31 декабря 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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