В Перми мемориал в Мотовилихинском районе отремонтируют за 10 млн рублей

На мемориале поменяют плитку и покрасят объекты
В Перми объявили конкурс по поиску подрядчика для ремонта мемориала на улице Уральской. На эти цели выделено 10,7 млн рублей, сказано в документах к аукциону на сайте госзакупок.
«Выполнение ремонтных работ „Мемориал заводчанам, погибшим в годы Великой отечественной войны“, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Уральская (Рабочий поселок). Начальная цена — 10,7 млн рублей», — сказано в документации.
В рамках этой суммы подрядчик должен заменить плитку и покрасить постамент, орудия, стену и стелу. Ремонт должен быть завершен до 31 декабря 2024 года.
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