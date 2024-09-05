Общество Екатеринбурженку лишили водительских прав из-за болезни 06 сентября 2024 в 14:44 Размер текста - 17 + Прокуратура добилась лишения прав 54-летней женщины Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге 54-летнюю женщину лишили водительских прав из-за психического заболевания, которое запрещает управлять транспортом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Управление автомобилем данным водителем создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, может привести к дорожно-транспортным происшествиям. Также причинить вред жизни и здоровью участников дорожного движения, нанести ущерб их имуществу», — пояснили в ведомстве. Прокуратура обратилась в суд с иском, в котором просила лишить женщину водительских прав. «Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме», — следует из сообщения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге 54-летнюю женщину лишили водительских прав из-за психического заболевания, которое запрещает управлять транспортом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Управление автомобилем данным водителем создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, может привести к дорожно-транспортным происшествиям. Также причинить вред жизни и здоровью участников дорожного движения, нанести ущерб их имуществу», — пояснили в ведомстве. Прокуратура обратилась в суд с иском, в котором просила лишить женщину водительских прав. «Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме», — следует из сообщения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям