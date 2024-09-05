Екатеринбурженку лишили водительских прав из-за болезни

В Екатеринбурге 54-летнюю женщину лишили водительских прав из-за психического заболевания, которое запрещает управлять транспортом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Управление автомобилем данным водителем создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, может привести к дорожно-транспортным происшествиям. Также причинить вред жизни и здоровью участников дорожного движения, нанести ущерб их имуществу», — пояснили в ведомстве.
Прокуратура обратилась в суд с иском, в котором просила лишить женщину водительских прав. «Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме», — следует из сообщения.
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