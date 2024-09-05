Автор Высшей лиги КВН Алексей Шамов бесплатно научит пермяков писать шутки

Заставить человека смеяться - это искусство
Хорошо шутить и писать шутки для других научит пермяков Алексей Шамов — автор команд Высшей лиги КВН. Он устроит в городе бесплатную встречу-лекцию, сообщают в пермском КВН.
«Лекция „Как писать шутки“. Спикер: Алексей Шамов — директор Официальной Мурманской лиги, автор команд КВН „Близкие“, Белгород (Высшая лига МС КВН), „Сделано на Сахалине“, Сахалин (Первая лига МС КВН)», — сообщается на странице «Чемпионат КВН Прикамья» в соцсети «ВКонтакте».
Лекция состоится 8 сентября в гостинице «Урал». Она бесплатна, но требуется регистрация. Ссылка на регистрацию в паблике «Чемпионат КВН Прикамья».
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