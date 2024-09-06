Врач раскрыл, какие неприметные симптомы указывают на болезни ЖКТ

Гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова рассказала о симптомах заболеваний ЖКТ. В беседе с URA.RU врач выделила важные симптомы, на которые стоит обратить внимание для своевременного выявления проблем с пищеварительной системой.
«На нарушение работы желудочно-кишечного тракта могут указывать такие симптомы, как изжога, запоры, диарея, дискомфорт в животе, повышенное газообразование», — заявила Утюмова. Также сигнализировать о проблемах с ЖКТ могут боли в животе различной локализации: правое и левое подреберье, центральная часть, живота, его верхний, средний и нижний отделы, околопупочная область.
Врач подчеркнула, что показания для проведения эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) включают частую изжогу, резкое снижение веса, подозрение на внутреннее кровотечение (например, анемия или черный стул) и нарушения глотательной функции, такие как ощущение кома в горле. Для оценки состояния толстого кишечника применяется колоноскопия — инструментальное исследование с использованием колоноскопа, которое рекомендовано при подозрениях на кровотечения, анемию, снижение массы тела и образование опухолей, заключила Утюмова.
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