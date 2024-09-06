Врач раскрыл, какие неприметные симптомы указывают на болезни ЖКТ

Врач Утюмова: изжога иногда указывает на проблемы с работой ЖКТ
© Служба новостей «URA.RU»
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После сбора жалоб на здоровье врач может назначить инструментальное исследование ЖКТ, заявила Утюмова
После сбора жалоб на здоровье врач может назначить инструментальное исследование ЖКТ, заявила Утюмова Фото:

Гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова рассказала о симптомах заболеваний ЖКТ. В беседе с URA.RU врач выделила важные симптомы, на которые стоит обратить внимание для своевременного выявления проблем с пищеварительной системой.

«На нарушение работы желудочно-кишечного тракта могут указывать такие симптомы, как изжога, запоры, диарея, дискомфорт в животе, повышенное газообразование», — заявила Утюмова. Также сигнализировать о проблемах с ЖКТ могут боли в животе различной локализации: правое и левое подреберье, центральная часть, живота, его верхний, средний и нижний отделы, околопупочная область.

Врач подчеркнула, что показания для проведения эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) включают частую изжогу, резкое снижение веса, подозрение на внутреннее кровотечение (например, анемия или черный стул) и нарушения глотательной функции, такие как ощущение кома в горле. Для оценки состояния толстого кишечника применяется колоноскопия — инструментальное исследование с использованием колоноскопа, которое рекомендовано при подозрениях на кровотечения, анемию, снижение массы тела и образование опухолей, заключила Утюмова.

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Гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова рассказала о симптомах заболеваний ЖКТ. В беседе с URA.RU врач выделила важные симптомы, на которые стоит обратить внимание для своевременного выявления проблем с пищеварительной системой. «На нарушение работы желудочно-кишечного тракта могут указывать такие симптомы, как изжога, запоры, диарея, дискомфорт в животе, повышенное газообразование», — заявила Утюмова. Также сигнализировать о проблемах с ЖКТ могут боли в животе различной локализации: правое и левое подреберье, центральная часть, живота, его верхний, средний и нижний отделы, околопупочная область. Врач подчеркнула, что показания для проведения эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) включают частую изжогу, резкое снижение веса, подозрение на внутреннее кровотечение (например, анемия или черный стул) и нарушения глотательной функции, такие как ощущение кома в горле. Для оценки состояния толстого кишечника применяется колоноскопия — инструментальное исследование с использованием колоноскопа, которое рекомендовано при подозрениях на кровотечения, анемию, снижение массы тела и образование опухолей, заключила Утюмова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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