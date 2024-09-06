В Пермском крае назвали территории с самыми активными избирателями

Самая высокая явка на выборах в Пермском крае наблюдается в Юсьве и Октябрьском

06 сентября 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Выборы проходят в 26 муниципалитетах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Самая высокая явка на выборах в Пермском крае зафиксирована в Юсьве, Октябрьском и Ильинском. По данным на 15:00 здесь проголосовали порядка 10% избирателей, сообщает пресс-служба крайизбиркома в своем telegram-канале. «Наибольшая активность избирателей фиксируется на выборах депутатов думы Юсьвинского муниципального округа — 10,83%. На выборах депутатов Октябрьского городского округа она составила 9,43%, в Ильинском — 9,29%», — говорится в сообщении. Самая низкая явка среди муниципалитетов, где выбирают основные составы дум, наблюдается в Добрянка. Она составляет 3,41%, свидетельствуют данные портала ГАС «Выборы». В Нытве на участки пришли — 3,88%, в Чусовом — 4,2%. Самые пассивные избиратели — на довыборах в местные думы. В Краснокамске, где выбирают депутата по округу №12, она составила 0,8%. В целом явка по краю на 15:00 равна 5,82%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самая высокая явка на выборах в Пермском крае зафиксирована в Юсьве, Октябрьском и Ильинском. По данным на 15:00 здесь проголосовали порядка 10% избирателей, сообщает пресс-служба крайизбиркома в своем telegram-канале. «Наибольшая активность избирателей фиксируется на выборах депутатов думы Юсьвинского муниципального округа — 10,83%. На выборах депутатов Октябрьского городского округа она составила 9,43%, в Ильинском — 9,29%», — говорится в сообщении. Самая низкая явка среди муниципалитетов, где выбирают основные составы дум, наблюдается в Добрянка. Она составляет 3,41%, свидетельствуют данные портала ГАС «Выборы». В Нытве на участки пришли — 3,88%, в Чусовом — 4,2%. Самые пассивные избиратели — на довыборах в местные думы. В Краснокамске, где выбирают депутата по округу №12, она составила 0,8%. В целом явка по краю на 15:00 равна 5,82%.