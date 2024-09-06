В Новом Уренгое водителю самосвала раздавило голову ковшом экскаватора

В Новом Уренгое погиб водитель самосвала
© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое погиб водитель самосвала (фото из архива)
В Новом Уренгое погиб водитель самосвала (фото из архива) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) водителю самосвала зажало голову между бортом и ковшом экскаватора. По факту гибели рабочего следователи окружного СУ СКР проводят проверку.

«По факту гибели водителя самосвала в Новом Уренгое проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства. Происшествие произошло 5 сентября», — прокомментировали корреспонденту агентства в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Тракторист по просьбе водителя чистил ковшом кузов. Но водитель сам решил убедиться, как идет работа и ему зажало голову между ковшом и бортом. 

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В Новом Уренгое (ЯНАО) водителю самосвала зажало голову между бортом и ковшом экскаватора. По факту гибели рабочего следователи окружного СУ СКР проводят проверку. «По факту гибели водителя самосвала в Новом Уренгое проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства. Происшествие произошло 5 сентября», — прокомментировали корреспонденту агентства в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. Тракторист по просьбе водителя чистил ковшом кузов. Но водитель сам решил убедиться, как идет работа и ему зажало голову между ковшом и бортом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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