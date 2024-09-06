В Новом Уренгое водителю самосвала раздавило голову ковшом экскаватора

В Новом Уренгое погиб водитель самосвала (фото из архива)
В Новом Уренгое (ЯНАО) водителю самосвала зажало голову между бортом и ковшом экскаватора. По факту гибели рабочего следователи окружного СУ СКР проводят проверку.
«По факту гибели водителя самосвала в Новом Уренгое проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства. Происшествие произошло 5 сентября», — прокомментировали корреспонденту агентства в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.
Тракторист по просьбе водителя чистил ковшом кузов. Но водитель сам решил убедиться, как идет работа и ему зажало голову между ковшом и бортом.
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