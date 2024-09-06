Медведев отдал голос на выборах в Мосгордуму

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев принял участие в голосовании на выборах в Мосгордуму. Он выразил уверенность, что и другие россияне отдадут свой голос.
«Проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов», — написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что выборы проходят в 84 субъектах России.
В процессе голосования будет распределено 35 тысяч мандатов для представителей органов власти и местного самоуправления. Медведев выразил уверенность, что другие граждане России также активно примут участие в этом важном мероприятии.
Голосование в Москве пройдет с 6 по 8 сентября 2024 года. Жители города смогут выбрать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов в районах ТиНАО и Куркино.
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