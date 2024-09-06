В пермском хоккейном клубе «Молот» появился новый нападающий

В пермский клуб вступил Денис Голубев
Пермский хоккейный клуб «Молот» подписал контракт с нападающим Денисом Голубевым. Об этом сообщается в telegram-канале клуба.
«Состав „Молота“ пополнил нападающий Денис Голубев. Он является воспитанником магнитогорской школы хоккея», — сказано в сообщении.
Денис Голубев выступал за команду Магнитогорска до 2008 года. Затем он перешел в казанский «Ак Барс». В 2011 году в составе сборной России выиграл чемпионат мира среди молодежных команд.
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