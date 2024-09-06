В пермском хоккейном клубе «Молот» появился новый нападающий

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В пермский клуб вступил Денис Голубев
В пермский клуб вступил Денис Голубев Фото:

Пермский хоккейный клуб «Молот» подписал контракт с нападающим Денисом Голубевым. Об этом сообщается в telegram-канале клуба.

«Состав „Молота“ пополнил нападающий Денис Голубев. Он является воспитанником магнитогорской школы хоккея», — сказано в сообщении.

Денис Голубев выступал за команду Магнитогорска до 2008 года. Затем он перешел в казанский «Ак Барс». В 2011 году в составе сборной России выиграл чемпионат мира среди молодежных команд.

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Пермский хоккейный клуб «Молот» подписал контракт с нападающим Денисом Голубевым. Об этом сообщается в telegram-канале клуба. «Состав „Молота“ пополнил нападающий Денис Голубев. Он является воспитанником магнитогорской школы хоккея», — сказано в сообщении. Денис Голубев выступал за команду Магнитогорска до 2008 года. Затем он перешел в казанский «Ак Барс». В 2011 году в составе сборной России выиграл чемпионат мира среди молодежных команд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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