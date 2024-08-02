«Мужчины избивают женщин за медали — это безумие»: на Олимпиаде выступили трансгендеры*. Фоторепортаж

Вучич заявил о мировом безумии из-за участия трансгендеров* на Олимпиаде

02 августа 2024 в 15:43 Размер текста - 17 +

Трансгендеры приняли участие в боксерском турнире в рамках Олимпиады-2024, заставляя своих соперниц сдаваться Фото: Zuma/TASS новость из сюжета Олимпиада-2024 Новость по теме Трансгендеры*, отрубленная голова королевы и бунт бездомных: что стало с Олимпийскими играми за 10 лет В Париже с 26 июля по 11 августа проходит Олимпиада-2024. Открытие игр в этом году вызвало общественный резонанс. Вместо традиционного открытия на стадионе, во Франции устроили парад участников на кораблях по Сене. В это время на кадрах мелькали крысы, бездомные, а также представители запрещенного в России экстремистского ЛГБТ-движения. Трансгендеры, которые являются частью ЛГБТ, также выступают и на самих соревнованиях. URA.RU приводит соответствующие кадры. По поводу участия трансгендеров на боксерском турнире в рамках Олимпийских игр высказался президент Сербии Александр Вучич. Он подчеркнул, что миром правит сумасшествие. «Представьте себе эту болезнь и сумасшествие, которые начали управлять миром, когда приходят мужчины, избивают женщин и получают медали. Безумие начало править миром, и все посходили с ума», — заявил Александр Вучич. До этого в Италии также раскритиковали участие спортсменов на Олимпиаде, которые прошли через процедуру смены пола. Ранее итальянка Анджела Карини, выступающая в весовой категории до 66 килограммов, сдалась после 46 секунд в бое 1/8 финала боксерского турнира Олимпиады-2024 против алжирки Иман Хелиф. До этого МОК одобрил участие Хелиф в женском турнире в Париже. На прошлых Играх та не смогла пройти тест на гендерную идентичность. *Относятся к движению ЛГБТ, которое признано в России экстремистским и запрещено Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Париже с 26 июля по 11 августа проходит Олимпиада-2024. Открытие игр в этом году вызвало общественный резонанс. Вместо традиционного открытия на стадионе, во Франции устроили парад участников на кораблях по Сене. В это время на кадрах мелькали крысы, бездомные, а также представители запрещенного в России экстремистского ЛГБТ-движения. Трансгендеры, которые являются частью ЛГБТ, также выступают и на самих соревнованиях. URA.RU приводит соответствующие кадры. По поводу участия трансгендеров на боксерском турнире в рамках Олимпийских игр высказался президент Сербии Александр Вучич. Он подчеркнул, что миром правит сумасшествие. «Представьте себе эту болезнь и сумасшествие, которые начали управлять миром, когда приходят мужчины, избивают женщин и получают медали. Безумие начало править миром, и все посходили с ума», — заявил Александр Вучич. До этого в Италии также раскритиковали участие спортсменов на Олимпиаде, которые прошли через процедуру смены пола. Ранее итальянка Анджела Карини, выступающая в весовой категории до 66 килограммов, сдалась после 46 секунд в бое 1/8 финала боксерского турнира Олимпиады-2024 против алжирки Иман Хелиф. До этого МОК одобрил участие Хелиф в женском турнире в Париже. На прошлых Играх та не смогла пройти тест на гендерную идентичность. *Относятся к движению ЛГБТ, которое признано в России экстремистским и запрещено