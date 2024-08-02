«Мужчины избивают женщин за медали — это безумие»: на Олимпиаде выступили трансгендеры*. Фоторепортаж

Вучич заявил о мировом безумии из-за участия трансгендеров* на Олимпиаде
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Трансгендеры приняли участие в боксерском турнире в рамках Олимпиады-2024, заставляя своих соперниц сдаваться Фото:
новость из сюжета
Олимпиада-2024
Новость по теме
Трансгендеры*, отрубленная голова королевы и бунт бездомных: что стало с Олимпийскими играми за 10 лет

В Париже с 26 июля по 11 августа проходит Олимпиада-2024. Открытие игр в этом году вызвало общественный резонанс. Вместо традиционного открытия на стадионе, во Франции устроили парад участников на кораблях по Сене. В это время на кадрах мелькали крысы, бездомные, а также представители запрещенного в России экстремистского ЛГБТ-движения. Трансгендеры, которые являются частью ЛГБТ, также выступают и на самих соревнованиях. URA.RU приводит соответствующие кадры.

По поводу участия трансгендеров на боксерском турнире в рамках Олимпийских игр высказался президент Сербии Александр Вучич. Он подчеркнул, что миром правит сумасшествие.

«Представьте себе эту болезнь и сумасшествие, которые начали управлять миром, когда приходят мужчины, избивают женщин и получают медали. Безумие начало править миром, и все посходили с ума», — заявил Александр Вучич. До этого в Италии также раскритиковали участие спортсменов на Олимпиаде, которые прошли через процедуру смены пола.

Ранее итальянка Анджела Карини, выступающая в весовой категории до 66 килограммов, сдалась после 46 секунд в бое 1/8 финала боксерского турнира Олимпиады-2024 против алжирки Иман Хелиф. До этого МОК одобрил участие Хелиф в женском турнире в Париже. На прошлых Играх та не смогла пройти тест на гендерную идентичность.

*Относятся к движению ЛГБТ, которое признано в России экстремистским и запрещено

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Париже с 26 июля по 11 августа проходит Олимпиада-2024. Открытие игр в этом году вызвало общественный резонанс. Вместо традиционного открытия на стадионе, во Франции устроили парад участников на кораблях по Сене. В это время на кадрах мелькали крысы, бездомные, а также представители запрещенного в России экстремистского ЛГБТ-движения. Трансгендеры, которые являются частью ЛГБТ, также выступают и на самих соревнованиях. URA.RU приводит соответствующие кадры. По поводу участия трансгендеров на боксерском турнире в рамках Олимпийских игр высказался президент Сербии Александр Вучич. Он подчеркнул, что миром правит сумасшествие. «Представьте себе эту болезнь и сумасшествие, которые начали управлять миром, когда приходят мужчины, избивают женщин и получают медали. Безумие начало править миром, и все посходили с ума», — заявил Александр Вучич. До этого в Италии также раскритиковали участие спортсменов на Олимпиаде, которые прошли через процедуру смены пола. Ранее итальянка Анджела Карини, выступающая в весовой категории до 66 килограммов, сдалась после 46 секунд в бое 1/8 финала боксерского турнира Олимпиады-2024 против алжирки Иман Хелиф. До этого МОК одобрил участие Хелиф в женском турнире в Париже. На прошлых Играх та не смогла пройти тест на гендерную идентичность. *Относятся к движению ЛГБТ, которое признано в России экстремистским и запрещено
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...