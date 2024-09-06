Стало известно о готовящейся отставке Сырского из-за провала в Курской области

Луценко: Сырского отправят в отставку из-за провала ВСУ в Курской области
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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock, stock, Сырский Александр
Александра Сырского (на фото) могут снять с должности из-за провала ВСУ в Курской области, считает Юрий Луценко Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского готовятся отправить в отставку. С таким предположением выступил бывший глава МВД Украины Юрий Луценко. По его словам, это связано с провалом украинской армии в Курской области.

«Отвечать все равно будет Сырский, его все равно за это снимут», — заявил Луценко, комментируя провал ВСУ в Курской области. Его слова приводит РИА Новости.

Украина вторглась в Курскую область ровно месяц назад, 6 августа. С тех пор ВСУ не достигли никаких военных успехов. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявлял, что ВС РФ активно продвигаются в Курской области, выдавливая противника.

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Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского готовятся отправить в отставку. С таким предположением выступил бывший глава МВД Украины Юрий Луценко. По его словам, это связано с провалом украинской армии в Курской области. «Отвечать все равно будет Сырский, его все равно за это снимут», — заявил Луценко, комментируя провал ВСУ в Курской области. Его слова приводит РИА Новости. Украина вторглась в Курскую область ровно месяц назад, 6 августа. С тех пор ВСУ не достигли никаких военных успехов. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявлял, что ВС РФ активно продвигаются в Курской области, выдавливая противника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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