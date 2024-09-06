Стало известно о готовящейся отставке Сырского из-за провала в Курской области

Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского готовятся отправить в отставку. С таким предположением выступил бывший глава МВД Украины Юрий Луценко. По его словам, это связано с провалом украинской армии в Курской области.
«Отвечать все равно будет Сырский, его все равно за это снимут», — заявил Луценко, комментируя провал ВСУ в Курской области. Его слова приводит РИА Новости.
Украина вторглась в Курскую область ровно месяц назад, 6 августа. С тех пор ВСУ не достигли никаких военных успехов. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявлял, что ВС РФ активно продвигаются в Курской области, выдавливая противника.
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