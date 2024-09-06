Общество Алаудинов: ВС РФ продвинулись в Курской области 06 сентября 2024 в 13:17 Размер текста - 17 + Алаудинов заявил о продвижении ВС РФ вглубь на курском направлении Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ ВС РФ удалось продвинуться в Курской области на некоторых участках фронта. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Российские военные на курском направлении продвинулись вперед на некоторых участках», — заявил Алаудинов. Его слова передает ТАСС. Ранее командир спецназа сообщал, что Украина активно стягивает новые силы в Курскую область с других направлений из-за нехватки бойцов в результате многочисленных потерь. По его словам, ВС РФ за прошедшие сутки в регионе уничтожили три миномета ВСУ, артиллерийскую установку М777 и три расчета БПЛА «Баба-яга». Всего за время курской операции потери ВСУ превысили 10 тысяч солдат и 81 танк, сообщали в Минобороны РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ВС РФ удалось продвинуться в Курской области на некоторых участках фронта. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Российские военные на курском направлении продвинулись вперед на некоторых участках», — заявил Алаудинов. Его слова передает ТАСС. Ранее командир спецназа сообщал, что Украина активно стягивает новые силы в Курскую область с других направлений из-за нехватки бойцов в результате многочисленных потерь. По его словам, ВС РФ за прошедшие сутки в регионе уничтожили три миномета ВСУ, артиллерийскую установку М777 и три расчета БПЛА «Баба-яга». Всего за время курской операции потери ВСУ превысили 10 тысяч солдат и 81 танк, сообщали в Минобороны РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям