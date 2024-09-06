Алаудинов: ВС РФ продвинулись в Курской области

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Сбор доверенных лиц на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Москва, алаудинов апти
Алаудинов заявил о продвижении ВС РФ вглубь на курском направлении Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВС РФ удалось продвинуться в Курской области на некоторых участках фронта. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Российские военные на курском направлении продвинулись вперед на некоторых участках», — заявил Алаудинов. Его слова передает ТАСС.

Ранее командир спецназа сообщал, что Украина активно стягивает новые силы в Курскую область с других направлений из-за нехватки бойцов в результате многочисленных потерь. По его словам, ВС РФ за прошедшие сутки в регионе уничтожили три миномета ВСУ, артиллерийскую установку М777 и три расчета БПЛА «Баба-яга». Всего за время курской операции потери ВСУ превысили 10 тысяч солдат и 81 танк, сообщали в Минобороны РФ.

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ВС РФ удалось продвинуться в Курской области на некоторых участках фронта. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Российские военные на курском направлении продвинулись вперед на некоторых участках», — заявил Алаудинов. Его слова передает ТАСС. Ранее командир спецназа сообщал, что Украина активно стягивает новые силы в Курскую область с других направлений из-за нехватки бойцов в результате многочисленных потерь. По его словам, ВС РФ за прошедшие сутки в регионе уничтожили три миномета ВСУ, артиллерийскую установку М777 и три расчета БПЛА «Баба-яга». Всего за время курской операции потери ВСУ превысили 10 тысяч солдат и 81 танк, сообщали в Минобороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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