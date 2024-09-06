Алаудинов: ВС РФ продвинулись в Курской области

ВС РФ удалось продвинуться в Курской области на некоторых участках фронта. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Российские военные на курском направлении продвинулись вперед на некоторых участках», — заявил Алаудинов. Его слова передает ТАСС.
Ранее командир спецназа сообщал, что Украина активно стягивает новые силы в Курскую область с других направлений из-за нехватки бойцов в результате многочисленных потерь. По его словам, ВС РФ за прошедшие сутки в регионе уничтожили три миномета ВСУ, артиллерийскую установку М777 и три расчета БПЛА «Баба-яга». Всего за время курской операции потери ВСУ превысили 10 тысяч солдат и 81 танк, сообщали в Минобороны РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.