Исполнителю «Белых роз» и «Седой ночи» мог бы исполниться 51 год: биография Юрия Шатунова

Юрию Шатунову сегодня исполнился бы 51 год

06 сентября 2024 в 23:34 Размер текста - 17 +

Юрий Шатунов 6 сентября мог бы отметить 51 год Фото: Анна Майорова © URA.RU Чуть более двух лет прошло с момента смерти солиста группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. В сентябре 2024 года он мог бы отметить 51 год. В его день рождения URA.RU вспоминает биографию известного музыканта, который стал культовым для нескольких поколений. Тяжелое детство знаменитого певца Юрий Шатунов родился в Кумертау. Из-за трудных отношений с отцом Юрий взял фамилию матери. Первые годы своей жизни он провел с бабушкой и дедушкой, а после развода родителей переехал к маме. Отношения мальчика с отчимом также были непростыми. Последний неоднократно злоупотреблял алкоголем. В связи с этим Шатунов часто сбегал из дома. В возрасте 11 лет Юрий потерял мать, и в конце 1985 года его отправили в детский дом в Акбулаке, а затем в оренбургскую школу-интернат № 2. Именно там разглядели талант мальчика к пению. Музыкальная группа из сирот Руководитель музыкального кружка в школе-интернате Сергей Кузнецов увидел в Юрии Шатунове потенциал будущего артиста, несмотря на тот факт, что сам мальчик изначально не проявлял интереса к музыке, предпочитая активные игры. Он увлекался футболом и хоккеем. Группа «Ласковый май» была сформирована из сирот — воспитанников интерната Фото: Александр Шогин/ТАСС К концу 1986 года из воспитанников интерната сформировали музыкальную группу, которая стала называться «Ласковым маем». Тогда же были записаны первые песни. Название группы, выбранное спонтанно, в итоге оказалось удачным. Вскоре последовали хиты: «Белые розы» и «Седая ночь». Они стали символом коллектива. Первый альбом группы был записан в 1988 году и распространялся через киоски на вокзалах. Уникальный голос и харизма Одна из таких кассет однажды попала к менеджеру популярной на тот момент группы «Мираж» Андрею Разину. Он увидел в Юрие Шатунове потенциал будущей звезды. По итогу уникальный голос Юрия, его контртенор и харизма привлекли внимание и быстро завоевали публику. «Ласковый май», первая советская подростковая группа, завоевала сердца молодежи, исполняя песни в стиле евродиско. Несмотря на успех, Шатунов оставался скромным и избегал близкого контакта с фанатами. Солист ансамбля «Ласковый май» пятнадцатилетний Юрий Шатунов во время концерта Фото: Роберт Нетелев/ТАСС «Ласковый май» выпустил свыше 20 альбомов и на протяжении трех лет удерживал лидирующие позиции в музыкальных чартах. Коллектив проводил тогда множество концертов, иногда до восьми выступлений в день. Концерты привлекали огромные толпы поклонников, вплоть до 60 тысяч человек. Однако с уходом Юрия Шатунова из коллектива в 1991 году популярность ансамбля начала снижаться. Возвращение к истокам После ухода из группы Юрий Шатунов отправился в Германию, где обучался на звукорежиссера. Его дебютный сольный альбом, первоначально названный «Вот и кончился май», затем был переименован в «Знаешь», однако так и не был выпущен в продажу. Шатунов отошел от концертной деятельности, предпочитая студийную работу. Позже Юрий возобновил сотрудничество с Сергеем Кузнецовым, и вместе они выпустили альбом «Ты помнишь». В 1999 году в Германии вышел его альбом «Дневник». В последующие годы Шатунов записывал новые диски, которые включали как проверенные хиты, так и новые композиции. Среди последних, например, песни «Не бойся» и «Если хочешь…». С 2012 года Юрий вел свой официальный сайт, на котором публиковались новости, расписание выступлений и другой контент. В 2013 году он выпустил два новых клипа и получил награду «Песня года». Работа над новым альбомом началась в 2014 году, а в 2015-м Шатунов презентовал песню «Одноклассники». В том же году он был награжден на церемонии «Звуковая дорожка». Новый альбом «Не молчи» вышел в 2018 году, а в 2019-м был представлен альбом «Любимые песни» и начался гастрольный тур. Однако тур пришлось прервать из-за простуды Шатунова, которую он перенес на ногах. После музыканту потребовалась операция. В 2022 году артист продолжал оставаться популярным, что подтвердилось участием в социальном ролике и гастрольным туром по нескольким городам России. Шатунов также выпустил новый клип «Не спорь со мной» и принял участие в телепередаче Андрея Малахова, посвященной его творчеству. Певец Юрий Шатунов во время выступления на вечере песен певца Димы Билана в рамках конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2021» Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Конфликт за авторские права Спор о правах на песни группы «Ласковый май» между Юрием Шатуновым и Андреем Разиным начался в 2019 году. Разин утверждал, что Шатунов больше не имеет права исполнять песни группы на своих концертах, но Шатунов опроверг это, заявив о наличии всех необходимых документов. Разин предложил безвозмездно передать права на песни «Ласкового мая» Шатунову, однако певец не связался с продюсером для их получения. В результате Разин передал права третьей стороне. Судебный процесс, в котором изначально была признана правота Шатунова, впоследствии изменил свое решение, и последующие апелляции от Шатунова не увенчались успехом. Андрей Разин заявил, что в результате конфликта не только Шатунов, но и радиостанции лишились права использовать 27 хитов группы без его участия. Однако в итоге стороны достигли соглашения благодаря посредничеству директора Шатунова, Аркадия Кудряшова. В июне 2022 года Ставропольский краевой суд передал исключительные права на песни «Ласкового мая» от Разина к Шатунову. Продюсер Яна Рудковская (слева), певцы Юрий Шатунов (в центре) и Ольга Бузова (справа) после вечера песен певца Димы Билана в рамках конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2021» Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Смерть знаменитого артиста Юрия Шатунов скончался 23 июня 2022 года. Причиной смерти 48-летнего артиста стал обширный инфаркт. Накануне своей смерти, вечером 22 июня, Шатунов проводил время с друзьями и планировал утром отправиться на рыбалку. Однако во время встречи он почувствовал боли в сердце. Друзья сразу же отвезли его в поликлинику, откуда была вызвана скорая помощь для срочной госпитализации. Несмотря на усилия медиков, которые в карете скорой помощи однажды уже перезапускали его сердце, Юрий Шатунов умер в больнице. Поклонники во время церемонии прощания с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым в зале Троекуровского кладбища. Шатунов умер в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Прощание с музыкантом прошло 26 июня в ритуальном зале Троекуровского кладбища, где собрались тысячи его поклонников. Семья и близкие простились с Шатуновым на частной церемонии на следующий день. После кремации часть праха была захоронена на Троекуровском кладбище, а другая часть отправлена в Германию, чтобы выполнить желание Шатунова и развеять его прах над любимым озером в Баварии. У Юрия Шатунова осталась жена и двое детей. Памятник солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище Фото: Софья Сандурская/ТАСС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чуть более двух лет прошло с момента смерти солиста группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. В сентябре 2024 года он мог бы отметить 51 год. В его день рождения URA.RU вспоминает биографию известного музыканта, который стал культовым для нескольких поколений. Юрий Шатунов родился в Кумертау. Из-за трудных отношений с отцом Юрий взял фамилию матери. Первые годы своей жизни он провел с бабушкой и дедушкой, а после развода родителей переехал к маме. Отношения мальчика с отчимом также были непростыми. Последний неоднократно злоупотреблял алкоголем. В связи с этим Шатунов часто сбегал из дома. В возрасте 11 лет Юрий потерял мать, и в конце 1985 года его отправили в детский дом в Акбулаке, а затем в оренбургскую школу-интернат № 2. Именно там разглядели талант мальчика к пению. Руководитель музыкального кружка в школе-интернате Сергей Кузнецов увидел в Юрии Шатунове потенциал будущего артиста, несмотря на тот факт, что сам мальчик изначально не проявлял интереса к музыке, предпочитая активные игры. Он увлекался футболом и хоккеем. К концу 1986 года из воспитанников интерната сформировали музыкальную группу, которая стала называться «Ласковым маем». Тогда же были записаны первые песни. Название группы, выбранное спонтанно, в итоге оказалось удачным. Вскоре последовали хиты: «Белые розы» и «Седая ночь». Они стали символом коллектива. Первый альбом группы был записан в 1988 году и распространялся через киоски на вокзалах. Одна из таких кассет однажды попала к менеджеру популярной на тот момент группы «Мираж» Андрею Разину. Он увидел в Юрие Шатунове потенциал будущей звезды. По итогу уникальный голос Юрия, его контртенор и харизма привлекли внимание и быстро завоевали публику. «Ласковый май», первая советская подростковая группа, завоевала сердца молодежи, исполняя песни в стиле евродиско. Несмотря на успех, Шатунов оставался скромным и избегал близкого контакта с фанатами. «Ласковый май» выпустил свыше 20 альбомов и на протяжении трех лет удерживал лидирующие позиции в музыкальных чартах. Коллектив проводил тогда множество концертов, иногда до восьми выступлений в день. Концерты привлекали огромные толпы поклонников, вплоть до 60 тысяч человек. Однако с уходом Юрия Шатунова из коллектива в 1991 году популярность ансамбля начала снижаться. После ухода из группы Юрий Шатунов отправился в Германию, где обучался на звукорежиссера. Его дебютный сольный альбом, первоначально названный «Вот и кончился май», затем был переименован в «Знаешь», однако так и не был выпущен в продажу. Шатунов отошел от концертной деятельности, предпочитая студийную работу. Позже Юрий возобновил сотрудничество с Сергеем Кузнецовым, и вместе они выпустили альбом «Ты помнишь». В 1999 году в Германии вышел его альбом «Дневник». В последующие годы Шатунов записывал новые диски, которые включали как проверенные хиты, так и новые композиции. Среди последних, например, песни «Не бойся» и «Если хочешь…». С 2012 года Юрий вел свой официальный сайт, на котором публиковались новости, расписание выступлений и другой контент. В 2013 году он выпустил два новых клипа и получил награду «Песня года». Работа над новым альбомом началась в 2014 году, а в 2015-м Шатунов презентовал песню «Одноклассники». В том же году он был награжден на церемонии «Звуковая дорожка». Новый альбом «Не молчи» вышел в 2018 году, а в 2019-м был представлен альбом «Любимые песни» и начался гастрольный тур. Однако тур пришлось прервать из-за простуды Шатунова, которую он перенес на ногах. После музыканту потребовалась операция. В 2022 году артист продолжал оставаться популярным, что подтвердилось участием в социальном ролике и гастрольным туром по нескольким городам России. Шатунов также выпустил новый клип «Не спорь со мной» и принял участие в телепередаче Андрея Малахова, посвященной его творчеству. Спор о правах на песни группы «Ласковый май» между Юрием Шатуновым и Андреем Разиным начался в 2019 году. Разин утверждал, что Шатунов больше не имеет права исполнять песни группы на своих концертах, но Шатунов опроверг это, заявив о наличии всех необходимых документов. Разин предложил безвозмездно передать права на песни «Ласкового мая» Шатунову, однако певец не связался с продюсером для их получения. В результате Разин передал права третьей стороне. Судебный процесс, в котором изначально была признана правота Шатунова, впоследствии изменил свое решение, и последующие апелляции от Шатунова не увенчались успехом. Андрей Разин заявил, что в результате конфликта не только Шатунов, но и радиостанции лишились права использовать 27 хитов группы без его участия. Однако в итоге стороны достигли соглашения благодаря посредничеству директора Шатунова, Аркадия Кудряшова. В июне 2022 года Ставропольский краевой суд передал исключительные права на песни «Ласкового мая» от Разина к Шатунову. Юрия Шатунов скончался 23 июня 2022 года. Причиной смерти 48-летнего артиста стал обширный инфаркт. Накануне своей смерти, вечером 22 июня, Шатунов проводил время с друзьями и планировал утром отправиться на рыбалку. Однако во время встречи он почувствовал боли в сердце. Друзья сразу же отвезли его в поликлинику, откуда была вызвана скорая помощь для срочной госпитализации. Несмотря на усилия медиков, которые в карете скорой помощи однажды уже перезапускали его сердце, Юрий Шатунов умер в больнице. Прощание с музыкантом прошло 26 июня в ритуальном зале Троекуровского кладбища, где собрались тысячи его поклонников. Семья и близкие простились с Шатуновым на частной церемонии на следующий день. После кремации часть праха была захоронена на Троекуровском кладбище, а другая часть отправлена в Германию, чтобы выполнить желание Шатунова и развеять его прах над любимым озером в Баварии. У Юрия Шатунова осталась жена и двое детей.