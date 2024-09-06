Избирком: явка в Курской области составила 46,94%

Явка избирателей в Курской области составила свыше 46,94%
новость из сюжетаВыборы в России 6—8 сентября 2024 года
По ситуации на 20:00 по Москве явка избирателей на выборах в Курской области составила 46,94%. Соответствующие данные приводит избирательная комиссия региона.
«Проголосовало 363 838 человек на выборах губернатора и в органы местного самоуправления», — следует из инфографики, которую избирком разместил в своем telegram-канале. Также отмечается, что общая явка составила 46,94%. При этом 66% проголосовали дистанционно.
Явка в Курской области на 20:00 (по Мск)
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