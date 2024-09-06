Избирком: явка в Курской области составила 46,94%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы 2024. Избирательная комиссия № 2761 в аэропорту Савино. Пермь , избирательный участок, голосование, урна для голосования, бюллетень
Явка избирателей в Курской области составила свыше 46,94% Фото:
новость из сюжета
Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

По ситуации на 20:00 по Москве явка избирателей на выборах в Курской области составила 46,94%. Соответствующие данные приводит избирательная комиссия региона.

«Проголосовало 363 838 человек на выборах губернатора и в органы местного самоуправления», — следует из инфографики, которую избирком разместил в своем telegram-канале. Также отмечается, что общая явка составила 46,94%. При этом 66% проголосовали дистанционно.

Явка в Курской области на 20:00 (по Мск)
Явка в Курской области на 20:00 (по Мск)

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По ситуации на 20:00 по Москве явка избирателей на выборах в Курской области составила 46,94%. Соответствующие данные приводит избирательная комиссия региона. «Проголосовало 363 838 человек на выборах губернатора и в органы местного самоуправления», — следует из инфографики, которую избирком разместил в своем telegram-канале. Также отмечается, что общая явка составила 46,94%. При этом 66% проголосовали дистанционно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...