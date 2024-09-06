Директор незаконно сдал зал пермской школы под свадьбу

07 сентября 2024 в 00:04 Размер текста - 17 +

Директор сдал помещение школы для проведения свадьбы (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Красновишерском округе Пермского края директор незаконно сдал в аренду зал школы и земельный участок для проведения свадьбы. За это он был оштрафован, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства на основании обращения местного жителя. Установлено, что в июне 2024 года руководитель сельской образовательной организации в Красновишерском округе незаконно передал в пользование третьим лицам помещение и земельный участок школы для проведения свадьбы», — сообщили на сайте ведомства. По результатам проверки виновного привлекли к ответственности. Директор школы был оштрафован на четыре тысячи рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Красновишерском округе Пермского края директор незаконно сдал в аренду зал школы и земельный участок для проведения свадьбы. За это он был оштрафован, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства на основании обращения местного жителя. Установлено, что в июне 2024 года руководитель сельской образовательной организации в Красновишерском округе незаконно передал в пользование третьим лицам помещение и земельный участок школы для проведения свадьбы», — сообщили на сайте ведомства. По результатам проверки виновного привлекли к ответственности. Директор школы был оштрафован на четыре тысячи рублей.