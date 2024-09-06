Четыре свердловских мэра и полпред Куйвашева проходят важнейшее испытание

В Свердловской области стартовали муниципальные выборы

07 сентября 2024 в 08:25 Размер текста - 17 +

По результатам голосования губернаторская резиденция оценит политэффективность чиновников на местах Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Свердловской области стартовали выборы в думы Верхотурья и Верхней Туры, довыборы в думы Алапаевска, Кушвы и поселка Арти. Об этом рассказали в областном избиркоме. «Начали работу все задействованные 32 УИК. Голосование на избирательных участках продлится до 20.00. В это же время, с 8:00 до 20:00, проголосовать можно и завтра, 8 сентября», — говорится в сообщении в telegram-канале комиссии. Важно, что проголосовать жители названных территорий смогут и дистанционно. Мэрам Ивану Веснину (Верхняя Тура), Михаилу Слепухину (Кушва), Алексею Константинову (Арти) и Денису Толмачеву (Алапаевск) предстоит доказать руководству, что они контролируют политическую ситуацию на своих территориях. Результаты голосования — едва ли не ключевой маркер для оценки. А полпред главы региона Евгения Куйвашева в Северном округе Александр Вервейн, получивший от шефа карт-бланш, пытается сменить власть в Верхотурье. Мэра Алексея Лиханова он хочет сделать спикером новой думы, а в мае добился отставки его первого зама Ларисы Литовских — «серого кардинала» муниципалитета. Литовских решила отомстить: пошла на выборы сама и поддержала целый пул самовыдвиженцев, чтобы впоследствии установить контроль над представительным органом. Однако спустя некоторое время отозвала свою кандидатуру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области стартовали выборы в думы Верхотурья и Верхней Туры, довыборы в думы Алапаевска, Кушвы и поселка Арти. Об этом рассказали в областном избиркоме. «Начали работу все задействованные 32 УИК. Голосование на избирательных участках продлится до 20.00. В это же время, с 8:00 до 20:00, проголосовать можно и завтра, 8 сентября», — говорится в сообщении в telegram-канале комиссии. Важно, что проголосовать жители названных территорий смогут и дистанционно. Мэрам Ивану Веснину (Верхняя Тура), Михаилу Слепухину (Кушва), Алексею Константинову (Арти) и Денису Толмачеву (Алапаевск) предстоит доказать руководству, что они контролируют политическую ситуацию на своих территориях. Результаты голосования — едва ли не ключевой маркер для оценки. А полпред главы региона Евгения Куйвашева в Северном округе Александр Вервейн, получивший от шефа карт-бланш, пытается сменить власть в Верхотурье. Мэра Алексея Лиханова он хочет сделать спикером новой думы, а в мае добился отставки его первого зама Ларисы Литовских — «серого кардинала» муниципалитета. Литовских решила отомстить: пошла на выборы сама и поддержала целый пул самовыдвиженцев, чтобы впоследствии установить контроль над представительным органом. Однако спустя некоторое время отозвала свою кандидатуру.