В Пермском крае высокую активность на выборах показали жители трех округов

В Пермском крае лидерами по явке на выборах стали Юсьвинский, Октябрьский и Уинский округа. Об этом сообщили представители регионального избиркома.
«Наибольшая активность избирателей фиксируется на выборах депутатов дум Юсьвинского округа — 16,81%, Октябрьского округа — 14,69%, Уинского округа — 14,13%. По итогам 6 сентября явка избирателей по Пермскому краю без учета ДЭГ составляет 9,14%, или 41 281 человек», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Избирком Пермский край».
В Пермском крае проходит второй день выборов депутатов заксобрания по округам №12 и №20. Жители региона также выберут депутатов дум 22 муниципалитетов. По итогам будет замещен 371 депутатский мандат. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.
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В Пермском крае лидерами по явке на выборах стали Юсьвинский, Октябрьский и Уинский округа. Об этом сообщили представители регионального избиркома. «Наибольшая активность избирателей фиксируется на выборах депутатов дум Юсьвинского округа — 16,81%, Октябрьского округа — 14,69%, Уинского округа — 14,13%. По итогам 6 сентября явка избирателей по Пермскому краю без учета ДЭГ составляет 9,14%, или 41 281 человек», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Избирком Пермский край». В Пермском крае проходит второй день выборов депутатов заксобрания по округам №12 и №20. Жители региона также выберут депутатов дум 22 муниципалитетов. По итогам будет замещен 371 депутатский мандат. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.