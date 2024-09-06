06 сентября 2024

Избирком Пермского края назвал округа, где активнее всего голосуют на выборах

В Пермском крае высокую активность на выборах показали жители трех округов
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. Избирательная комиссия в ДК Молодежи Пермь, избирательная урна, избирательный участок, голосование, бюллетень
Жители Юсьвинского округа активно голосуют на выборах Фото:
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Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

В Пермском крае лидерами по явке на выборах стали Юсьвинский, Октябрьский и Уинский округа. Об этом сообщили представители регионального избиркома.

«Наибольшая активность избирателей фиксируется на выборах депутатов дум Юсьвинского округа — 16,81%, Октябрьского округа — 14,69%, Уинского округа — 14,13%. По итогам 6 сентября явка избирателей по Пермскому краю без учета ДЭГ составляет 9,14%, или 41 281 человек», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Избирком Пермский край».

В Пермском крае проходит второй день выборов депутатов заксобрания по округам №12 и №20. Жители региона также выберут депутатов дум 22 муниципалитетов. По итогам будет замещен 371 депутатский мандат. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Пермском крае лидерами по явке на выборах стали Юсьвинский, Октябрьский и Уинский округа. Об этом сообщили представители регионального избиркома. «Наибольшая активность избирателей фиксируется на выборах депутатов дум Юсьвинского округа — 16,81%, Октябрьского округа — 14,69%, Уинского округа — 14,13%. По итогам 6 сентября явка избирателей по Пермскому краю без учета ДЭГ составляет 9,14%, или 41 281 человек», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Избирком Пермский край». В Пермском крае проходит второй день выборов депутатов заксобрания по округам №12 и №20. Жители региона также выберут депутатов дум 22 муниципалитетов. По итогам будет замещен 371 депутатский мандат. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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